Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: memoria e prevenzione

La Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro si celebra la seconda domenica di ottobre. Nel 2026, la ricorrenza è indicata per l’11 ottobre e rappresenta un’occasione di memoria, riflessione e impegno per la sicurezza sul lavoro.

Origini e significato della ricorrenza

La giornata è stata istituita ufficialmente nel 1998 su richiesta dell’ANMIL, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. L’obiettivo è ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, comprese le persone che hanno perso la vita o riportato gravi conseguenze a causa di incidenti sul posto di lavoro.

La ricorrenza richiama anche la necessità di rafforzare la tutela dei lavoratori e di promuovere una cultura del lavoro sicuro e dignitoso. Il ricordo delle vittime si accompagna così alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle responsabilità sociali, politiche e aziendali.

Sicurezza, prevenzione e tutela

Secondo il contenuto divulgato dal Consiglio Regionale del Lazio, ogni anno migliaia di lavoratori subiscono incidenti gravi o mortali. Tra i fattori indicati figurano condizioni di lavoro non sicure, una formazione insufficiente e il mancato rispetto delle norme di prevenzione.

La Giornata Nazionale sottolinea che la prevenzione deve coinvolgere datori di lavoro, professionisti della sicurezza e cittadini. Rispettare le normative vigenti, investire nella formazione e gestire i rischi sono elementi centrali per creare ambienti più sicuri.

Iniziative pubbliche e sensibilizzazione

Durante la ricorrenza vengono organizzate manifestazioni pubbliche, fiaccolate, incontri con i familiari delle vittime, convegni, seminari e campagne informative. Tra i momenti simbolici rientra anche la lettura dei nomi dei lavoratori deceduti, per offrire loro un riconoscimento pubblico.

Scuole, università e associazioni territoriali possono inoltre promuovere attività rivolte agli studenti. L’obiettivo è diffondere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, anche alla luce dei cambiamenti del mondo del lavoro, tra nuove tecnologie, attività da remoto e rischi negli ambienti digitali e industriali.