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Gp di Singapore di F1, Verstappen parte in pole position. Seguono le Ferrari

11 ottobre 2026 | 11:56
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di Redazione

Redazione

Gp di Singapore di F1, Verstappen parte in pole position. Seguono le Ferrari

Nel pomeriggio la gara lunga. L’olandese sfida Antonelli quarto in qualifica

Marina Bay – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, il Circus fa tappa a Singapore per il diciassettesimo Gran Premio stagionale, sul circuito di Marina Bay. Si riparte dal dominio di Max Verstappen, poleman e vincitore della gara sprint del sabato davanti alle Ferrari. Il leader del Mondiale è sempre il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, con un vantaggio di 89 punti sul compagno di squadra George Russell (che oggi scatterà dall’ultima posizione per il cambio della power unit). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp in tv e streaming.

Gp Singapore, griglia di partenza – Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:

  1. Max Verstappen Red Bull
  2. Charles Leclerc Ferrari
  3. Lewis Hamilton Ferrari
  4. Kimi Antonelli Mercedes
  5. Lando Norris McLaren
  6. Oscar Piastri McLaren
  7. Pierre Gasly Alpine
  8. Liam Lawson Racing Bulls
  9. Arvid Lindblad Racing Bulls
  10. Nico Hülkenberg Audi
  11. Oliver Bearman Haas F1 Team
  12. Esteban Ocon Haas F1 Team
  13. Carlos Sainz Williams
  14. Gabriel Bortoleto Audi
  15. Franco Colapinto Alpine
  16. Fernando Alonso Aston Martin
  17. Alexander Albon Williams
  18. Lance Stroll Aston Martin
  19. Sergio Pérez Cadillac
  20. Valtteri Bottas Cadillac
  21. Isack Hadjar Red Bull
  22. George Russell Mercedes

Gp Singapore, orario e dove vederlo

Il Gp di Singapore inizierà alle 14 ora italiana e sarà visibile sui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8 (ma in differita alle ore 17). Gara visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

(Fonte Adnkronos)

Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook

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