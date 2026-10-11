IN GARA|
Gp di Singapore di F1, Verstappen parte in pole position. Seguono le Ferrari
Nel pomeriggio la gara lunga. L’olandese sfida Antonelli quarto in qualifica
Marina Bay – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, il Circus fa tappa a Singapore per il diciassettesimo Gran Premio stagionale, sul circuito di Marina Bay. Si riparte dal dominio di Max Verstappen, poleman e vincitore della gara sprint del sabato davanti alle Ferrari. Il leader del Mondiale è sempre il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, con un vantaggio di 89 punti sul compagno di squadra George Russell (che oggi scatterà dall’ultima posizione per il cambio della power unit). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp in tv e streaming.
Gp Singapore, griglia di partenza – Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:
- Max Verstappen Red Bull
- Charles Leclerc Ferrari
- Lewis Hamilton Ferrari
- Kimi Antonelli Mercedes
- Lando Norris McLaren
- Oscar Piastri McLaren
- Pierre Gasly Alpine
- Liam Lawson Racing Bulls
- Arvid Lindblad Racing Bulls
- Nico Hülkenberg Audi
- Oliver Bearman Haas F1 Team
- Esteban Ocon Haas F1 Team
- Carlos Sainz Williams
- Gabriel Bortoleto Audi
- Franco Colapinto Alpine
- Fernando Alonso Aston Martin
- Alexander Albon Williams
- Lance Stroll Aston Martin
- Sergio Pérez Cadillac
- Valtteri Bottas Cadillac
- Isack Hadjar Red Bull
- George Russell Mercedes
Gp Singapore, orario e dove vederlo
Il Gp di Singapore inizierà alle 14 ora italiana e sarà visibile sui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8 (ma in differita alle ore 17). Gara visibile anche in streaming su Sky Go e Now.
(Fonte Adnkronos)
Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook
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