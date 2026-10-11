Gp d’Indonesia di MotoGp, Bezzecchi trionfa in lotta con Fernandez: scintille in pista

Marco Bezzecchi vince il Gp d’Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l’Aprilia a Mandalika: il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle Marc Marquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi.