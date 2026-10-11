dopo il nubifragio
Il presidente Rocca in contatto con i sindaci di Anzio e Nettuno per gestire l’emergenza maltempo
La Protezione Civile regionale è intervenuta già da oltre 24 ore, lavorando senza sosta per assistere la popolazione colpita dalle fortissime e eccezionali precipitazioni e per accelerare il ritorno alla normalità.
Anzio e Nettuno – Il nubifragio che venerdì scorso ha colpito duramente il litorale romano, in particolare i comuni di Anzio e Nettuno, ha causato danni ingenti alle comunità locali. In risposta all’emergenza, la Regione Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il presidente Francesco Rocca si è attivato tempestivamente per coordinare gli interventi di soccorso e ripristino.
La Protezione Civile regionale è intervenuta già da oltre 24 ore, lavorando senza sosta per assistere la popolazione colpita dalle fortissime e eccezionali precipitazioni e per accelerare il ritorno alla normalità.
Le azioni in corso e i ringraziamenti istituzionali
Il presidente Rocca ha mantenuto un contatto costante con i sindaci dei due comuni, Anzio e Nettuno, per valutare in tempo reale l’evoluzione della situazione e garantire un supporto immediato. La Protezione Civile, in sinergia con le amministrazioni locali, sta operando per mitigare i disagi e ripristinare i servizi essenziali.
Nel comunicato, Rocca ha espresso gratitudine verso i volontari della Protezione Civile per il loro impegno costante e lo spirito di abnegazione dimostrato in questa fase critica. Inoltre, ha ribadito la vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito danni a causa del maltempo, sottolineando l’importanza di un sostegno concreto alle famiglie colpite.
L’emergenza meteorologica ha evidenziato la necessità di interventi strutturali per prevenire futuri danni, oltre alla necessità di una gestione coordinata tra istituzioni e comunità locali. La risposta immediata delle autorità regionali e dei volontari rappresenta un primo passo verso la ripresa, ma il lavoro per ripristinare completamente la normalità è ancora in corso.