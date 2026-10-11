Il presidente Rocca in contatto con i sindaci di Anzio e Nettuno per gestire l’emergenza maltempo

La Protezione Civile regionale è intervenuta già da oltre 24 ore, lavorando senza sosta per assistere la popolazione colpita dalle fortissime e eccezionali precipitazioni e per accelerare il ritorno alla normalità.

Anzio e Nettuno – Il nubifragio che venerdì scorso ha colpito duramente il litorale romano, in particolare i comuni di Anzio e Nettuno, ha causato danni ingenti alle comunità locali. In risposta all’emergenza, la Regione Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il presidente Francesco Rocca si è attivato tempestivamente per coordinare gli interventi di soccorso e ripristino.

La Protezione Civile regionale è intervenuta già da oltre 24 ore, lavorando senza sosta per assistere la popolazione colpita dalle fortissime e eccezionali precipitazioni e per accelerare il ritorno alla normalità.

Le azioni in corso e i ringraziamenti istituzionali

Il presidente Rocca ha mantenuto un contatto costante con i sindaci dei due comuni, Anzio e Nettuno, per valutare in tempo reale l’evoluzione della situazione e garantire un supporto immediato. La Protezione Civile, in sinergia con le amministrazioni locali, sta operando per mitigare i disagi e ripristinare i servizi essenziali.

Nel comunicato, Rocca ha espresso gratitudine verso i volontari della Protezione Civile per il loro impegno costante e lo spirito di abnegazione dimostrato in questa fase critica. Inoltre, ha ribadito la vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito danni a causa del maltempo, sottolineando l’importanza di un sostegno concreto alle famiglie colpite.