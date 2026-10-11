In Portogallo proteste contro il caro vita e l’aumento dei prezzi delle case

In Portogallo sono state promosse proteste contro il caro vita e l’aumento dei prezzi delle case, secondo un post su Instagram.

In Portogallo sono state promosse proteste in piazza contro il caro vita e l’aumento dei prezzi delle case. Un post pubblicato su un account Instagram apparentemente legato alle proteste affermava che, da anni, le persone fossero «schiacciate dall’aumento dei prezzi delle case e del costo della vita».

La mobilitazione promossa dal movimento “Non si può più vivere così” ha attraversato diverse città, tra cui Aveiro, Braga e Funchal. I manifestanti sono scesi in piazza scandendo cori sul potere d’acquisto ed esponendo cartelli con messaggi diretti contro l’erosione dei salari: “Con questo stipendio non si riesce a vivere” e “Voglio andare via da casa dei miei prima dei 50 anni”.

Tra le testimonianze raccolte sul campo durante il corteo di Lisbona dall’agenzia di stampa Lusa, una partecipante ha collegato la piazza alle analoghe manifestazioni svoltesi di recente in Spagna: “Ho visto su Instagram che questa protesta ci sarebbe stata, quindi sono venuta. Ora basta. Questo Paese sta andando sempre peggio e dobbiamo uscire di casa e scendere in strada per far sentire la nostra voce, proprio come hanno fatto gli spagnoli”.

La protesta ha trovato una sponda centrale nella comunicazione digitale, con i canali social della mobilitazione che hanno denunciato la pressione economica prolungata sui cittadini, schiacciati dall’aumento dei prezzi degli alloggi e del costo generale della vita. Nei messaggi diffusi per chiamare alla mobilitazione si sottolinea una condizione di precarietà diffusa: “Passiamo la vita a lavorare e a sfinirci solo per far durare lo stipendio fino alla fine del mese, far fronte all’aumento del prezzo dei carburanti e dei beni essenziali e non perdere le nostre case. Non possiamo continuare a vivere così!”.