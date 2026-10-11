Indagine Usa sul pool tv che ha sospeso la copertura di Trump: nel mirino cinque reti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine sul pool televisivo accreditato alla Casa Bianca, dopo la decisione congiunta di non fornire copertura mediatica delle attività del presidente Donald Trump in vista delle elezioni di Midterm di novembre.

L’ipotesi di violazione antitrust

L’inchiesta riguarda una potenziale violazione delle leggi federali antitrust. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Giustizia, Emily Covington, secondo cui la Divisione Antitrust sta verificando se l’azione coordinata delle testate possa aver violato lo Sherman Act.

“I membri del pool di giornalisti televisivi hanno boicottato la copertura degli eventi della Casa Bianca”, ha dichiarato Covington. La portavoce ha aggiunto che i boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono rappresentare una violazione della normativa.

Le reti coinvolte

Nel mirino dell’indagine ci sono Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News. Le cinque reti fanno parte del pool di giornalisti televisivi accreditati alla Casa Bianca.

Il pool è composto da reti che, a rotazione, si dividono il compito di documentare le attività del presidente durante le apparizioni pubbliche e i viaggi. I contenuti raccolti, compresi filmati video e registrazioni audio, vengono poi distribuiti agli altri organi di informazione.