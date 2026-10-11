Latina, Volpe: “Con la Sanbenedettese una partita importante, abbiamo bisogno di punti”

L’allenatore nerazzurro alla vigilia della trasferta: “La partita ha una sua importanza e va affrontata con la massima concentrazione, ho fiducia nel gruppo”

Latina – Si avvicina a grandi passi la partita di questo pomeriggio alle 14.30, valida per la nona giornata del Campionato Serie C tra la Sanbenedettese e il Latina. I pontini puntano a fare un match ottimo allo Stadio RivIera delle Palme, in una sfida delicata per la Classifica.

Ne parla, alla vigilia, Mister Volpe, come riporta la pagina ufficiale del Latina Calcio 1932 di Facebook. Di seguito, le sue parole.

1) Il Latina si prepara ad affrontare la Sambenedettese in una sfida che diventa già importante per la classifica.

“Sicuramente è una partita importante, perché in questo momento abbiamo bisogno di punti. Sappiamo che troveremo una squadra che arriva da una vittoria e che giocherà in un ambiente caldo. Ma dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, sul nostro atteggiamento e sulla capacità di trasformare quello che produciamo in campo in risultati. Serviranno personalità, attenzione e concretezza.”

2) I nerazzurri hanno anche una gara in meno, da recuperare nemmeno quattro giorni dopo. Un nodo importante per le scelte di formazione.

“In questo momento non possiamo permetterci di fare calcoli. La partita ha una sua importanza e va affrontata con la massima concentrazione. Le valutazioni sulla formazione le faremo considerando le condizioni dei ragazzi e le energie a disposizione, ma senza perdere di vista la priorità: andare a San Benedetto per fare una partita importante e cercare di portare a casa punti. Poi penseremo al recupero.”

3) Come sta la squadra e su cosa si è lavorato maggiormente verso la calda sfida?

“Ho fiducia nel gruppo. La squadra lavora sempre con impegno e serietà. In queste settimane abbiamo spesso raccolto meno di quanto prodotto e dobbiamo essere bravi a migliorare negli ultimi metri, dove serve maggiore lucidità e concretezza. Abbiamo lavorato sull’organizzazione, sull’attenzione e sulla capacità di leggere i momenti della partita. Sappiamo che domani sarà una gara difficile, ma dobbiamo affrontarla con coraggio, convinzione e spirito di gruppo. In questo momento contano i fatti e dobbiamo dimostrare in campo di volerci prendere quello che ci è mancato.”

Foto Alessio Privato (da Latina Calcio 1932/Facebook)