Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich
Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich, con proiezioni al MAXXI e al cinema Giulio Cesare.
Lucia di Luciano sarà protagonista alla Festa del cinema con un documentario di Fabio Cherstich. Il film racconta la vita dell’artista siciliana, scomparsa a gennaio all’età di 93 anni, e il suo percorso nell’astrazione.
Girato nella casa di Formello, il documentario ricostruisce anche il sodalizio artistico tra Lucia di Luciano e Giovanni Pizzo. Al centro del racconto c’è dunque una vicenda personale e creativa legata a una stagione dell’avanguardia italiana.
Le proiezioni a Roma
Il documentario sarà proiettato il 24 ottobre al MAXXI e il giorno successivo, 25 ottobre, al cinema Giulio Cesare. Le due proiezioni porteranno sullo schermo la figura di un’artista dedicata alla ricerca astratta e il rapporto con Pizzo.
Attraverso le immagini realizzate nella sua abitazione di Formello, il film di Cherstich propone il ricordo di Lucia di Luciano e della sua esperienza nell’arte italiana.