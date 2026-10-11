Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich

Lucia di Luciano sarà protagonista alla Festa del cinema con un documentario di Fabio Cherstich . Il film racconta la vita dell’artista siciliana, scomparsa a gennaio all’età di 93 anni, e il suo percorso nell’ astrazione .

Girato nella casa di Formello , il documentario ricostruisce anche il sodalizio artistico tra Lucia di Luciano e Giovanni Pizzo . Al centro del racconto c’è dunque una vicenda personale e creativa legata a una stagione dell’avanguardia italiana.

Il documentario sarà proiettato il 24 ottobre al MAXXI e il giorno successivo, 25 ottobre, al cinema Giulio Cesare. Le due proiezioni porteranno sullo schermo la figura di un’artista dedicata alla ricerca astratta e il rapporto con Pizzo.