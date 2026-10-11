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Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich

11 ottobre 2026 | 18:26
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di Redazione

Redazione

Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich

Lucia di Luciano protagonista alla Festa del cinema nel documentario di Fabio Cherstich, con proiezioni al MAXXI e al cinema Giulio Cesare.

Lucia di Luciano sarà protagonista alla Festa del cinema con un documentario di Fabio Cherstich. Il film racconta la vita dell’artista siciliana, scomparsa a gennaio all’età di 93 anni, e il suo percorso nell’astrazione.

Girato nella casa di Formello, il documentario ricostruisce anche il sodalizio artistico tra Lucia di Luciano e Giovanni Pizzo. Al centro del racconto c’è dunque una vicenda personale e creativa legata a una stagione dell’avanguardia italiana.

Le proiezioni a Roma

Il documentario sarà proiettato il 24 ottobre al MAXXI e il giorno successivo, 25 ottobre, al cinema Giulio Cesare. Le due proiezioni porteranno sullo schermo la figura di un’artista dedicata alla ricerca astratta e il rapporto con Pizzo.

Attraverso le immagini realizzate nella sua abitazione di Formello, il film di Cherstich propone il ricordo di Lucia di Luciano e della sua esperienza nell’arte italiana.