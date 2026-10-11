Maltempo nel Lazio, oltre 100 millimetri di pioggia sul litorale: la rete dei consorzi di bonifica regge l’urto

La nostra Regione ha registrato importanti precipitazioni ed imponenti quantità di pioggia che si è abbattuta soprattutto nel litorale: canali ingrossati e fiumi al limite.

“Anche tra il 7 ed il 9 ottobre, così come accaduto il 10 settembre scorso, la nostra Regione ha registrato importanti precipitazioni ed imponenti quantità di pioggia che si è abbattuta soprattutto nel litorale unitamente a improvvisi e forti venti”.

A parlare è Lino Conti, Presidente di Anbi Lazio, che è anche Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Latina, che aggiunge: “Sono caduti picchi in poche ore di oltre 100 mm di acqua piovana, in particolare sul litorale romano e nei comuni di Anzio, Nettuno e Pomezia. Le stesse quantità che di solito cadono in un mese intero. In provincia di Latina si sono registrate, in alcune zone come quelle del Canale Elena, in via Lestra Mattoni anche oltre 130 mm.

Gli impianti idrovori, che in molti casi abbiamo integrato con pompe di emergenza, sono stati davvero sotto pressione così come tutto il personale del Consorzio pontino e di quello del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord di Roma. Con il Presidente dell’Ente di Bonifica capitolino, l’amico, Niccolò Sacchetti, intendiamo nuovamente ringraziare pubblicamente il nostro personale operaio e tecnico che ha permesso, anche in questa tre giorni davvero complicata, di far reggere il nostro sistema mentre i fiumi iniziavano a preoccupare per i livelli raggiunti.

Particolarmente colpiti tra gli altri i centri di Pomezia, Anzio e Nettuno, anche la Capitale non è stata risparmiata ed il Coc della Protezione Civile si è riunito ripetutamente per analizzare lo scenario che gli esperti del meteo analizzavano per una attenta prevenzione coordinando gli interventi sul vasto territorio.

“Purtroppo – ha concluso Conti – il cambiamento climatico porta a confrontarsi il nostro sistema sempre più sovente con queste situazioni di grandi quantità di piogge che insieme al vento costituiscono un combinato disposto da contrastare sempre con la massima attenzione ed è quello che, come Anbi Lazio, stiamo facendo.

Grazie alla determinazione della Regione Lazio ed in particolare dell’Assessore Giancarlo Righini, che non smetteremo mai di ringraziare, il nostro settore ha oggi la possibilità, in special modo per la salvaguardia idrogeologica, di avere a disposizione importanti risorse che utilizziamo sempre al meglio per far sì che la rete idraulica sia in grado di reggere l’urto di tali quantità di pioggia”.