Meloni condanna gli attacchi Houthi contro l’aeroporto di Riad

Giorgia Meloni condanna gli attacchi degli Houthi all’aeroporto di Riad e ribadisce l’impegno dell’Italia per stabilità e libertà di navigazione.

Giorgia Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l’aeroporto di Riad. La dichiarazione della presidente del Consiglio è datata 11 ottobre 2026.

La vicinanza all’Arabia Saudita

Meloni ha espresso vicinanza all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Nel messaggio ha inoltre augurato ai feriti una pronta guarigione, senza fornire ulteriori dettagli sull’attacco o sul bilancio delle persone coinvolte.

La presidente del Consiglio ha definito inaccettabili gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili, chiedendo che cessino. La condanna riguarda dunque sia il bersaglio colpito sia il più ampio impatto delle violenze sulla popolazione.

L’impegno dell’Italia nella regione

Secondo quanto dichiarato da Meloni, l’Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per contribuire a ridurre le tensioni. L’obiettivo indicato è promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell’area.