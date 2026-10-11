Operazione Turkish Shuttles: otto arresti a Trieste per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Trieste, 11 ottobre 2026 – La Polizia di Frontiera di Trieste, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia locale, ha concluso l’operazione “Turkish Shuttles” contro un sodalizio turco accusato di favoreggiamento all’immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica. Sono stati arrestati otto cittadini turchi.

L’indagine sulla rotta balcanica e i 52 stranieri individuati

Le indagini, dirette dal Procuratore della Repubblica facente funzioni Federico Frezza, sono partite dagli arresti eseguiti durante i controlli di frontiera nella fascia confinaria di Trieste. Gli investigatori avevano intercettato cittadini turchi mentre trasportavano gruppi di migranti, prevalentemente turco-curdi e cinesi, appena entrati in Italia dalla Slovenia.

Secondo quanto ricostruito, i viaggi iniziavano con l’arrivo in aereo ai confini esterni dell’Europa, soprattutto in Bosnia e in Serbia. Da lì, i migranti venivano accompagnati in auto o su mezzi pesanti attraverso Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia fino al confine italiano. La destinazione finale era spesso il Nord Europa, in particolare la Germania.

Nel corso dell’attività sono stati individuati 52 stranieri irregolari, tra cui donne e minori. Il costo medio del viaggio dalla Turchia all’Italia variava tra 4.000 e 6.000 euro; per la tratta dalla Bosnia-Erzegovina a Trieste venivano richiesti tra 2.000 e 3.000 euro. In un caso, un bambino di sei anni è stato trovato nel bagagliaio di un’auto.

Arresti, sequestri e cooperazione internazionale

Sette cittadini turchi sono stati fermati mentre entravano in Italia dalla Slovenia. L’ottavo arrestato, indicato come il principale organizzatore, è stato fermato al confine tra Turchia e Bulgaria in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo e successivamente estradato in Italia. A questi si aggiungono tre cittadini turchi arrestati a maggio a Spalato dalla polizia croata.

Due persone sono state denunciate a piede libero e 44 risultano indagate per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato dieci veicoli utilizzati nei trasporti. Alcuni autisti, ingaggiati anche tramite annunci su Facebook, avrebbero impiegato passaporti speciali turchi e auto di staffetta per agevolare il passaggio delle frontiere.