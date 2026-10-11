Ostia, al Chiostro del Governatorato la mostra fotografica I-DEE di Spazi all’Arte

Ostia, 11 ottobre 2026 – – Inaugurata presso il Chiostro del Municipio X la rassegna culturale e fotografica “I-DEE”. L’iniziativa, promossa dall’associazione territoriale e accolta dai rappresentanti istituzionali locali nello spazio pubblico recentemente ristrutturato, presenta ventisei opere visive ed esibizioni tematiche aperte al pubblico fino a venerdì 16 ottobre.

Una cornice d’eccezione, il Chiostro del Governatorato sede del Municipio X, per la mostra fotografica I-DEE, di Spazi all’Arte APS, frutto della creatività di Silvia Coronas ideatrice del progetto e Daniela Taliana fotografa, che ne ha reso possibile la realizzazione attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, capace di sondare e rappresentare l’anima delle donne che vi hanno preso parte.

Ventisei le Dee rappresentate in queste magnifiche immagini, ventisei le donne che hanno trasportato ai giorni nostri un archetipo femminile frutto di epoche, tradizioni e religioni diverse, per raccontare la forza della donna, incantando il folto pubblico giunto per l’inaugurazione.

I-DEE archetipi al femminile la mostra allestita nel Chiostro del Governatorato fino al 16 ottobre

Il Chiostro del X Municipio a Ostia Lido, Piazza della Stazione Vecchia 26, si è riempito questo sabato pomeriggio di un pubblico attento ed emozionato, che ha ammirato la splendida mostra fotografica e ha voluto assistere alla performance che ne ha caratterizzato l’inaugurazione. Spazi all’Arte attraverso musica, recitazione e pathos ha regalato un momento di potente coinvolgimento. Un omaggio alle donne di tutti i tempi attraverso un archetipo femminile scelto tra le mitologiche Dee, a supporto dell’umanità e della propria evoluzione, incarnandone l’essenza più profonda. Donne di varie età ed etnie hanno reinterpretato i molteplici aspetti della femminilità nelle vesti di altrettante Dee, appartenenti a differenti tradizioni culturali, in uno scambio fecondo tra antico e contemporaneo, con un solo obiettivo: trasmettere un messaggio importante attraverso l’Arte.

Non solo ventisei potenti rappresentazioni della donna Dea dei nostri giorni, ma l’incarnazione della Grande Madre

Un Chiostro circondato da volti espressivi e potenti, avvolti in uno stato di pura magia, dove campane tibetane, suoni armonici e potere scenico hanno incantato i presenti, accompagnandoli in un cammino speciale. Silvia Coronas, Sonia Puccio, Ilaria Occhigrossi e Sofia Ramous hanno saputo trasmettere tutta la forza e la storia di quel femminile che nasce nel passato giungendo fino ad oggi. Quattro Dee a guidare il pubblico in un percorso simbolico che è partito dall’oscurità della coscienza fino alla piena consapevolezza del se. Persefone, Durga, Ecate e Minerva, scelte per la rappresentazione, chiamate a fondersi nell’abbraccio potente della Grande Madre. L’allestimento si è completato con cinque opere della giovanissima artista Viola Abbenda che ha interpretato le “I-Dee in cammino” in versione Manga, proseguendo il dialogo tra linguaggi e stili artistici molteplici e autentici, ponti capaci di unire epoche e generazioni differenti.

Caloroso benvenuto da parte dei rappresentanti del Municipio X

Paola Pau, presidente del consiglio del Municipio X e Antonio Caliendo assessore attività produttive e turismo, hanno accolto con grande entusiasmo la mostra e chi l’ha resa possibile, enfatizzando la bellezza del luogo, un Chiostro da pochi mesi restituito alla collettività dopo il termine di lunghi lavori di ristrutturazione, quale degna cornice di una mostra che resterà a disposizione dei visitatori fino a venerdì 16 ottobre. La presidente di Spazi all’Arte, Daniela Taliana, realizzatrice di questo progetto, affiancata dalla direttrice artistica Silvia Coronas ideatrice, ha raccontato in breve quel percorso che dal 2012 ha portato sul territorio più di duecentocinquanta eventi e quell’entusiasmo che caratterizza la forza di un’associazione che vuole portare cultura e arte sul territorio del X Municipio e oltre.

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