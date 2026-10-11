Papa Leone XIV: “Ho un nodulo al polmone, mi dovrò operare”

Città del Vaticano, 11 ottobre 2026 – Il Pontefice ha annunciato all’Angelus un intervento chirurgico nei primi giorni della settimana al Policlinico Gemelli per rimuovere un nodulo polmonare circoscritto. Prevista degenza di circa una settimana. Messaggio di vicinanza dal capo dello Stato.

Un annuncio inatteso, arrivato direttamente al termine della preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro: il Pontefice ha comunicato ai fedeli la necessità di sottoporsi a un’operazione chirurgica per asportare un nodulo al polmone, rilevato durante una serie di controlli medici di routine.

La lesione, stando a quanto riferito dallo stesso Santo Padre, risulta localizzata e individuata in una fase iniziale dello sviluppo. Su indicazione dell’équipe medica che lo segue, la decisione è stata quella di procedere per via chirurgica nei tempi più rapidi possibili.

L’operazione è stata fissata per i primi giorni della settimana presso il Policlinico Gemelli di Roma, struttura ospedaliera storicamente legata all’assistenza sanitaria dei pontefici. La sala stampa della Santa Sede, attraverso le parole del portavoce Matteo Bruni, ha confermato il cronoprogramma sanitario specificando che la degenza post-operatoria stimata sarà di circa sette giorni.

L’obiettivo primario della tempistica concordata tra i medici e il Vaticano appare legato anche agli impegni internazionali: dal 6 al 17 novembre è infatti in calendario una complessa visita pastorale in America Latina, con tappe previste in Perù, per la quale lo stesso Pontefice ha chiesto il sostegno della preghiera ai fedeli radunati in piazza.

Il quadro clinico e la procedura chirurgica

La notizia ha aperto immediatamente il confronto tra gli specialisti sulle caratteristiche della patologia descritta e sul tipo di approccio adottato. La natura circoscritta della formazione polmonare rappresenta l’elemento cardine che rende possibile l’asportazione mirata.

A commentare la casistica è intervenuto il direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona e membro del direttivo dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), Claudio Micheletto. L’esperto ha spiegato come la chirurgia venga presa in considerazione in presenza di lesioni che richiedono l’eradicazione tempestiva, mentre i noduli benigni vengono solitamente monitorati nel tempo senza ricorrere alla sala operatoria.

Secondo l’analisi specialistica, il riscontro precoce è un fattore determinante per l’esito della cura. Gran parte delle neoplasie polmonari tende infatti a manifestarsi clinicamente con sintomi tardivi, come dolore toracico persistente o tracce ematiche nell’espettorato, condizioni che spesso segnalano fasi già avanzate della malattia.

L’impiego di tecniche chirurgiche conservative o mininvasive consente oggi di intervenire isolando e rimuovendo esclusivamente la porzione di tessuto polmonare interessata dal nodulo, riducendo sensibilmente l’impatto sul paziente e comprimendo i tempi di degenza ospedaliera, che mediamente oscillano intorno ai dieci giorni complessivi.

Gli esami istologici

Il protocollo operatorio standard descritto dai sanitari prevede, parallelamente all’asportazione della massa circoscritta, il prelievo contestuale dei linfonodi adiacenti. Questo passaggio è indispensabile per eseguire l’esame istologico e accertare se vi sia stata o meno una diffusione di cellule patologiche al di fuori dell’area primaria.

Nel caso in cui l’analisi istologica sui linfonodi dia esito negativo, la sola resezione chirurgica può risultare sufficiente e risolutiva; al contrario, la presenza di cellule tumorali residue o migrate imporrebbe un ciclo successivo di trattamenti chemioterapici mirati.

Il messaggio delle istituzioni

La comunicazione sulle condizioni di salute del Santo Padre ha suscitato immediata reazione da parte delle massime istituzioni italiane. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire un messaggio formale al Pontefice, sottolineando come le sue parole abbiano destato profonda partecipazione emotiva nel Paese