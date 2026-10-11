l'approfondimento
La corsa al mattone lungo la costa: chi sale, chi scende e dove conviene comprare casa
Dalla vetta di Fiumicino alle occasioni di Ardea, la mappa aggiornata dei valori al metro quadro e della reddittività da locazione.
Roma – Le rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate attestano un andamento a due velocità sul litorale della provincia di Roma. Fiumicino guida la classifica dei valori commerciali, mentre Ardea e Civitavecchia registrano le flessioni più marcate, a fronte di rendimenti locativi in crescita nell’area sud.
La mappa dei valori sul litorale romano
Il mercato residenziale lungo la fascia costiera della provincia di Roma si muove a geometrie variabili. I dati ufficiali dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, elaborati da Quadrivo per il secondo semestre, delineano una geografia complessa: la vicinanza alla Capitale e ai principali snodi di collegamento continua a premiare il quadrante nord e l’area aeroportuale, mentre scendendo verso sud le quotazioni mediane si riducono progressivamente, aprendo però spazi a rendimenti da locazione più elevati.
“Cara” Fiumicino, tengono Ladispoli e Santa Marinella
In cima alla classifica dei comuni costieri si colloca Fiumicino. Con un valore centrale di 2.300 euro al metro quadro e una forbice di vendita che oscilla tra 1.400 e 3.200 euro, il territorio segna un incremento dell’1,2% su base semestrale. A trainare la domanda concorrono la presenza dello scalo internazionale, le infrastrutture e un canone mensile medio di 9,4 euro al metro quadro, con un rendimento lordo da affitto stimato al 4,9%.
Sempre sul versante tirrenico a nord di Roma, Ladispoli si posiziona a 1.950 euro al metro quadro, forte di una crescita dell’1,6% e di una forbice compresa tra 1.150 e 3.100 euro. Poco distante si attesta Santa Marinella, dove il valore centrale è di 1.880 euro al metro quadro (oscillazione tra 1.400 e 3.000 euro), pur registrando una lieve contrazione dello 0,6%. Più a nord, Civitavecchia si ferma a 1.550 euro al metro quadro (forbice tra 1.100 e 2.050 euro), in calo dello 0,5%, offrendo un rendimento lordo del 5,3% e canoni medi di 6,8 euro mensili.
L’andamento della costa sud da Pomezia ad Anzio
Spostandosi a sud del Tevere, Pomezia segna un valore centrale di 1.540 euro al metro quadro, con un incremento dell’1,7% e prezzi che variano tra 1.000 e 2.200 euro. Nettuno raggiunge i 1.450 euro al metro quadro (tra 1.000 e 2.000 euro), mettendo a segno il rialzo semestrale più consistente dell’area costiera con un +2,7% e un rendimento lordo pari al 6,0%, a fronte di un canone medio di 7,2 euro al metro quadro.
Diverso il quadro per la confinante Anzio, che scende a 1.380 euro al metro quadro (forbice tra 1.050 e 2.200 euro) segnando una flessione dell’1,1%, con un rendimento lordo stimato al 5,9%. Fanalino di coda per valore centrale tra le località marittime è Ardea, attestata a 1.290 euro al metro quadro (oscillazione tra 1.000 e 1.800 euro) con un ribasso dell’1,2%, un canone medio di 5,4 euro e una resa lorda del 5,0%.
Dati chiave del mercato costiero
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Fiumicino: 2.300 €/mq (range 1.400–3.200 €/mq) | Variazione: +1,2% | Affitto: 9,4 €/mq | Rendimento: 4,9%
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Ladispoli: 1.950 €/mq (range 1.150–3.100 €/mq) | Variazione: +1,6% | Affitto: 7,7 €/mq | Rendimento: 4,7%
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Santa Marinella: 1.880 €/mq (range 1.400–3.000 €/mq) | Variazione: −0,6% | Affitto: 7,4 €/mq | Rendimento: 4,7%
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Civitavecchia: 1.550 €/mq (range 1.100–2.050 €/mq) | Variazione: −0,5% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,3%
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Pomezia: 1.540 €/mq (range 1.000–2.200 €/mq) | Variazione: +1,7% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,3%
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Nettuno: 1.450 €/mq (range 1.000–2.000 €/mq) | Variazione: +2,7% | Affitto: 7,2 €/mq | Rendimento: 6,0%
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Anzio: 1.380 €/mq (range 1.050–2.200 €/mq) | Variazione: −1,1% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,9%
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Ardea: 1.290 €/mq (range 1.000–1.800 €/mq) | Variazione: −1,2% | Affitto: 5,4 €/mq | Rendimento: 5,0%
Tra acquisto residenziale e rendita da locazione
Il confronto evidenzia come la direttrice tirrenica romana mantenga una netta spaccatura tra poli a vocazione residenziale primaria e comprensori tradizionalmente legati alla seconda casa o all’investimento. Chi punta sulla rivalutazione dell’immobile trova riscontri nei centri collegati direttamente con la direttrice ferroviaria o viaria principale di Roma, mentre chi guarda alla redditività immediata dei contratti di locazione intercetta nei comuni del litorale meridionale percentuali lorde fino al punto percentuale più alte rispetto all’area metropolitana di riferimento.