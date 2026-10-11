La corsa al mattone lungo la costa: chi sale, chi scende e dove conviene comprare casa

Roma – Le rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate attestano un andamento a due velocità sul litorale della provincia di Roma. Fiumicino guida la classifica dei valori commerciali, mentre Ardea e Civitavecchia registrano le flessioni più marcate, a fronte di rendimenti locativi in crescita nell’area sud.

La mappa dei valori sul litorale romano

Il mercato residenziale lungo la fascia costiera della provincia di Roma si muove a geometrie variabili. I dati ufficiali dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, elaborati da Quadrivo per il secondo semestre, delineano una geografia complessa: la vicinanza alla Capitale e ai principali snodi di collegamento continua a premiare il quadrante nord e l’area aeroportuale, mentre scendendo verso sud le quotazioni mediane si riducono progressivamente, aprendo però spazi a rendimenti da locazione più elevati.

“Cara” Fiumicino, tengono Ladispoli e Santa Marinella

In cima alla classifica dei comuni costieri si colloca Fiumicino. Con un valore centrale di 2.300 euro al metro quadro e una forbice di vendita che oscilla tra 1.400 e 3.200 euro, il territorio segna un incremento dell’1,2% su base semestrale. A trainare la domanda concorrono la presenza dello scalo internazionale, le infrastrutture e un canone mensile medio di 9,4 euro al metro quadro, con un rendimento lordo da affitto stimato al 4,9%.

Sempre sul versante tirrenico a nord di Roma, Ladispoli si posiziona a 1.950 euro al metro quadro, forte di una crescita dell’1,6% e di una forbice compresa tra 1.150 e 3.100 euro. Poco distante si attesta Santa Marinella, dove il valore centrale è di 1.880 euro al metro quadro (oscillazione tra 1.400 e 3.000 euro), pur registrando una lieve contrazione dello 0,6%. Più a nord, Civitavecchia si ferma a 1.550 euro al metro quadro (forbice tra 1.100 e 2.050 euro), in calo dello 0,5%, offrendo un rendimento lordo del 5,3% e canoni medi di 6,8 euro mensili.

L’andamento della costa sud da Pomezia ad Anzio

Spostandosi a sud del Tevere, Pomezia segna un valore centrale di 1.540 euro al metro quadro, con un incremento dell’1,7% e prezzi che variano tra 1.000 e 2.200 euro. Nettuno raggiunge i 1.450 euro al metro quadro (tra 1.000 e 2.000 euro), mettendo a segno il rialzo semestrale più consistente dell’area costiera con un +2,7% e un rendimento lordo pari al 6,0%, a fronte di un canone medio di 7,2 euro al metro quadro.

Diverso il quadro per la confinante Anzio, che scende a 1.380 euro al metro quadro (forbice tra 1.050 e 2.200 euro) segnando una flessione dell’1,1%, con un rendimento lordo stimato al 5,9%. Fanalino di coda per valore centrale tra le località marittime è Ardea, attestata a 1.290 euro al metro quadro (oscillazione tra 1.000 e 1.800 euro) con un ribasso dell’1,2%, un canone medio di 5,4 euro e una resa lorda del 5,0%.

Dati chiave del mercato costiero

Fiumicino: 2.300 €/mq (range 1.400–3.200 €/mq) | Variazione: +1,2% | Affitto: 9,4 €/mq | Rendimento: 4,9%

Ladispoli: 1.950 €/mq (range 1.150–3.100 €/mq) | Variazione: +1,6% | Affitto: 7,7 €/mq | Rendimento: 4,7%

Santa Marinella: 1.880 €/mq (range 1.400–3.000 €/mq) | Variazione: −0,6% | Affitto: 7,4 €/mq | Rendimento: 4,7%

Civitavecchia: 1.550 €/mq (range 1.100–2.050 €/mq) | Variazione: −0,5% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,3%

Pomezia: 1.540 €/mq (range 1.000–2.200 €/mq) | Variazione: +1,7% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,3%

Nettuno: 1.450 €/mq (range 1.000–2.000 €/mq) | Variazione: +2,7% | Affitto: 7,2 €/mq | Rendimento: 6,0%

Anzio: 1.380 €/mq (range 1.050–2.200 €/mq) | Variazione: −1,1% | Affitto: 6,8 €/mq | Rendimento: 5,9%

Ardea: 1.290 €/mq (range 1.000–1.800 €/mq) | Variazione: −1,2% | Affitto: 5,4 €/mq | Rendimento: 5,0%

Tra acquisto residenziale e rendita da locazione