Raid russi su Zaporizhzhia: almeno 17 morti, tra cui tre bambini

Zaporizhzhia è stata colpita sabato 10 ottobre da letali raid aerei russi . Secondo le autorità ucraine , il bilancio è di almeno 17 morti , tra cui tre bambini .

I soccorritori hanno cercato eventuali superstiti tra le macerie, mentre la città subiva nuovi attacchi contro aree residenziali. La Russia ha intensificato i raid in Ucraina. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sull’entità dei danni o sul numero dei feriti. (fonte: Euronews)