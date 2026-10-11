il fatto|
Esteri/
Raid russi su Zaporizhzhia: almeno 17 morti, tra cui tre bambini
11 ottobre 2026 | 14:24
Raid aerei russi su Zaporizhzhia: almeno 17 morti, tra cui tre bambini. I soccorritori cercano superstiti tra le macerie.
Zaporizhzhia è stata colpita sabato 10 ottobre da letali raid aerei russi. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di almeno 17 morti, tra cui tre bambini.
I soccorritori hanno cercato eventuali superstiti tra le macerie, mentre la città subiva nuovi attacchi contro aree residenziali. La Russia ha intensificato i raid in Ucraina. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sull’entità dei danni o sul numero dei feriti. (fonte: Euronews)