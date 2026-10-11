Riapre la Biblioteca Borghesiana, prima delle 21 sedi riqualificate con il PNRR

La Biblioteca Borghesiana ha riaperto al pubblico a Roma, segnando l’avvio delle inaugurazioni delle 21 biblioteche riqualificate nell’ambito del progetto PUI Cultura . La riapertura è indicata da Roma Capitale come la prima tappa del piano finanziato dal PNRR .

La sede dispone di oltre 40 postazioni per leggere e studiare, di una sala per i più giovani e di uno spazio per gli incontri. Sono gli elementi descritti nel comunicato dell’amministrazione capitolina relativo alla riapertura.