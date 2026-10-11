Riapre la Biblioteca Borghesiana, prima delle 21 sedi riqualificate con il PNRR
La Biblioteca Borghesiana riapre al pubblico: è la prima delle 21 sedi riqualificate con il PNRR nell’ambito del PUI Cultura.
La Biblioteca Borghesiana ha riaperto al pubblico a Roma, segnando l’avvio delle inaugurazioni delle 21 biblioteche riqualificate nell’ambito del progetto PUI Cultura. La riapertura è indicata da Roma Capitale come la prima tappa del piano finanziato dal PNRR.
La sede dispone di oltre 40 postazioni per leggere e studiare, di una sala per i più giovani e di uno spazio per gli incontri. Sono gli elementi descritti nel comunicato dell’amministrazione capitolina relativo alla riapertura.
Il piano per le biblioteche
Il progetto coinvolge complessivamente 21 sedi e prevede un finanziamento di circa 21 milioni di euro nell’ambito del PUI Cultura, sostenuto dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nel comunicato, Smeriglio e Battaglia affermano che dalla Biblioteca Borghesiana «inizia un viaggio» per restituire ai quartieri luoghi di cultura e di socialità. La nota collega così la riapertura della sede all’obiettivo più ampio del programma di riqualificazione.
La riapertura è stata comunicata da Roma Capitale il 6 ottobre 2026. La Biblioteca Borghesiana rappresenta quindi la prima delle sedi comprese nel piano a tornare a disposizione del pubblico.
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Fonte originale: Roma Capitale | Sito Istituzionale | Comunicati