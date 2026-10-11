Roma Capitale raccoglie i Rapporti alla Città dal 2022 al 2025
Roma Capitale raccoglie i Rapporti alla Città dal 2022 al 2025, con documenti, discorsi del sindaco e video degli eventi.
Roma Capitale raccoglie in un’unica pagina i Rapporti alla Città dal 2022 al 2025. Il Rapporto è uno strumento utile per riflettere sullo stato della Capitale e sul lavoro svolto dall’amministrazione.
Ogni anno l’amministrazione presenta il Rapporto alla Città come strumento di riflessione sullo stato della Capitale e sul lavoro svolto. Il Rapporto costituisce inoltre una base per la costruzione di un dialogo costante e produttivo con le componenti sociali ed economiche della città.
I documenti disponibili
La raccolta comprende il 4° Rapporto alla Città 2025, il 3° Rapporto alla Città 2024, il 2° Rapporto alla Città 2023 e il 1° Rapporto alla Città 2022. I rapporti completi sono disponibili in versione desk e mobile.
Per ogni edizione sono inoltre disponibili il testo del discorso del sindaco e il video dell’evento. La pagina riunisce quindi i quattro Rapporti alla Città e i relativi contenuti collegati alle presentazioni.
La sezione è pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale e offre un punto di accesso alla documentazione dei Rapporti alla Città dal 2022 al 2025.
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