Roma Mobilità, tra cortei, sport e Ztl: gli aggiornamenti sulla viabilità

Cortei, manifestazioni sportive e modifiche alla viabilità a Roma: deviazioni per i bus, chiusure temporanee e Ztl Appia Antica.

Roma Mobilità segnala un fine settimana caratterizzato da cortei, manifestazioni sportive e possibili modifiche alla circolazione. Gli eventi potrebbero comportare deviazioni per i bus, brevi sospensioni del servizio e chiusure temporanee al traffico.

Cortei e trasporto pubblico

Nel programma diffuso dall’agenzia sono indicati diversi cortei nel Centro e in altre zone della città. Tra gli appuntamenti figurano i percorsi da piazza della Repubblica a piazza Barberini, da piazza del Popolo a piazza Santi Apostoli e da piazza della Repubblica a piazza Vittorio Emanuele II.

Sono inoltre previste manifestazioni tra piazzale Flaminio e Ponte Milvio, all’Ostiense e in via Cola di Rienzo. Le conseguenze sulla viabilità varieranno in base ai singoli percorsi: sono possibili brevi stop, deviazioni o limitazioni per le linee di autobus.

Un ulteriore corteo è programmato tra piazzale Ostiense e il Parco Schuster, con possibili modifiche alle linee lungo via Ostiense e nelle strade circostanti. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Roma Mobilità.

Sport all’Eur e a Ostia

All’Eur è in programma la quarta edizione della World Triathlon Cup. Dalle 6 alle 15 di domani e dalle 7.30 alle 11 di domenica sono previste momentanee chiusure su viale America, via Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo e viale dei Primati Sportivi, con deviazioni per i bus.

A Ostia, domenica dalle 17.30, è annunciata la Maratonina Santa Monica, con partenza e arrivo in piazza Santa Monica. Il percorso coinvolgerà diverse strade del litorale e potrà determinare deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico.

Un altro evento sportivo comporterà la chiusura della complanare di via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini.

Ztl Appia Antica

Dal 19 settembre diventa operativa la Ztl Appia Antica, attiva nei fine settimana, il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I tre punti di controllo si trovano all’ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all’intersezione con via Appia Pignatelli e sull’accesso da via Ardeatina.