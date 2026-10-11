Sabato 10 ottobre, temporali forti al Sud: miglioramento al Nord e poi più sole

Previsioni meteo per sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 ottobre: temporali anche forti al Sud sabato, poi graduale miglioramento e temperature in rialzo.

Sabato 10 ottobre il tempo resterà instabile al Sud, con rovesci e temporali anche forti, soprattutto al mattino. Al Nord è invece previsto un graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione e maggiori schiarite.

Sabato 10 ottobre: instabilità al Sud

Al Nord la nuvolosità irregolare porterà locali piovaschi sulle Alpi orientali, in dissipazione dal pomeriggio. Sulle altre zone il cielo sarà più soleggiato. Le temperature massime, in rialzo, saranno comprese tra 18 e 22°C.

Al Centro il tempo sarà variabile sulle regioni tirreniche. Sulle aree interne e lungo l’Adriatico potranno verificarsi addensamenti e rovesci intermittenti. Temperature in calo, con valori massimi tra 18 e 22°C.

Al Sud sono attese poche nubi in Sardegna, mentre la situazione resterà instabile sulle regioni peninsulari e in Sicilia. Sono previsti rovesci e temporali anche forti, soprattutto al mattino. Le massime saranno comprese tra 18 e 23°C.

Domenica 11, più sole ma con disturbi locali

La giornata di domenica 11 ottobre sarà in gran parte soleggiata al Nord, salvo addensamenti sulla Val Padana centro-orientale; in serata è previsto un aumento delle nubi. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 19 e 23°C.

Al Centro prevarranno condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime tra 20 e 23°C.

Al Sud sono previste nubi irregolari e brevi fenomeni in Puglia; al mattino i fenomeni potranno interessare anche la bassa Calabria. Altrove si alterneranno schiarite e nubi sparse. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 20 e 25°C.

Lunedì 12: variabilità residua all’estremo Sud

Lunedì sono previste schiarite su Alpi e Liguria e nubi irregolari in Val Padana, con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta, in diradamento. Temperature stabili, con massime tra 19 e 23°C.

Al Centro ci saranno nubi sparse e irregolari, più frequenti al pomeriggio sulle zone interne e sul basso Lazio, senza fenomeni associati. Temperature stabili, con massime tra 20 e 23°C.

Al Sud le nubi saranno più frequenti al pomeriggio sulla Calabria ionica, dove potranno essere associate a qualche debole piovasco. Temperature stabili, con massime tra 20 e 25°C.