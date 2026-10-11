Saras riduce i prezzi dei carburanti in Sardegna fino al 31 ottobre

Saras ha annunciato una riduzione dei prezzi dei carburanti forniti dalla raffineria di Sarroch e destinati alla Sardegna. L’intervento, definito dalla società come una misura di solidarietà, avrà effetto immediato e resterà in vigore fino al 31 ottobre.

Settori e operatori coinvolti

Lo sconto riguarda i carburanti destinati al trasporto stradale, al comparto agricolo e alla pesca. Tra i beneficiari indicati figurano le stazioni di servizio indipendenti, che potranno applicare condizioni commerciali analoghe a quelle dei principali operatori.

L’iniziativa coinvolge inoltre gli operatori del trasporto pesante su gomma e gli addetti all’agricoltura e alla pesca, attraverso una riduzione concordata con i partner storici di Saras. La società ha motivato la decisione con la volatilità dei mercati energetici e con l’incertezza internazionale sui costi dei prodotti petroliferi.

Secondo quanto comunicato, l’obiettivo è contenere l’impatto dei prezzi sui cittadini e sulle imprese dell’isola, sostenendo la mobilità insulare e il funzionamento delle filiere logistiche locali. La misura è inoltre presentata come un contributo alla tutela delle produzioni agricole e ittiche.

La presenza della raffineria sull’isola rende Saras un operatore centrale per l’offerta locale. Una riduzione applicata alla fonte può tradursi in un calo dei prezzi praticati al pubblico e alleggerire i costi di trasporto per le imprese che utilizzano grandi quantità di carburante.

La durata limitata dell’intervento lascia aperta la questione della sua sostenibilità nel tempo. La fonte segnala anche possibili effetti sui margini della raffineria e dei distributori coinvolti, mentre eventuali interventi pubblici o regionali sui costi energetici e logistici restano da valutare.