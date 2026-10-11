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Serie C, l’Ostiamare agguanta un punto prezioso in casa: con la Pianese è 0-0

11 ottobre 2026 | 12:46
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Serie C, l’Ostiamare agguanta un punto prezioso in casa: con la Pianese è 0-0

Arriva un pareggio importante per la classifica, al Giannattasio il pubblico spinge i biancoviola a crederci

Ostia – Altro punto importante per l’Ostiamare, che pareggia 0-0 tra le mura amiche del Pasquale Giannattasio contro la Pianese.

Primo guizzo di Tonin al minuto 9, con il sinistro dell’attaccante che termina a lato da posizione defilata. Tentativo dalla distanza di Carbone al 23esimo, dopo una prima fase di gara equilibrata e con l’Ostiamare spesso in possesso del pallone. Risposta degli ospiti con Tirelli, che strozza troppo il destro dalla lunetta. Pianese pericolosa sul finire del primo tempo con un colpo di testa che termina fuori di Bellini su spiovente da corner.

In avvio di ripresa biancoviola subito pericolosi con Giordani, il cui tiro viene respinto da Astaldi in tuffo basso. Grande parata di Vertua, che neutralizza Bellini al minuto 68. Doppia bella chance prima D’Andrea di testa a pochi minuti dal 90esimo, con il centravanti biancoviola che trova la risposta di Astaldi, poi il palo interno di Giordani. Destro dalla distanza di Spinosa respinto dal portiere avversario nell’extra time. Dopo 8 di recupero a causa del lungo stop per l’infortunio di Gorelli, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Ostiamare: Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Vagnoni (46’ Tesauro); Tosku (46’ Spinosa), Greco (90’ Wade), Casolari, Carbone (82’ Felici); D’Andrea, Tonin (59’ Parigini). All. D’Antoni

Pianese: Astaldi; Morelli (64’ Haveri), Gorelli (77’ Masetti), Pintus, Di Cosmo; Tirelli (88’ Negri), Bertini, Proietto; Ianesi, Bellini, Martey (77’ Casalino). All. Zanchetta

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille

Ammoniti: Morelli (P), Casolari (O)

Espulsi: –

Fonte ostiamare.it

Foto Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook

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