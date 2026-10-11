Siracusa, cinque diciassettenni in comunità: indagati per atti persecutori contro un anziano

A Siracusa, cinque diciassettenni sono stati collocati in comunità dalla Polizia di Stato: sono indagati per atti persecutori contro un anziano.

A Siracusa, la Polizia di Stato ha eseguito il collocamento in comunità nei confronti di cinque diciassettenni, indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso ai danni di un anziano.

La misura cautelare è stata disposta dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. I cinque giovani sono stati accompagnati in cinque diverse comunità minorili presenti nella regione, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

Le accuse nei confronti dei cinque minori

L’indagine è nata da un intervento delle volanti dell’U.P.G.S.P., effettuato nei primi giorni di gennaio 2024 nell’abitazione della persona offesa. L’anziano ha riferito di subire da circa sei mesi vessazioni continue da parte di un gruppo di giovani che, quasi ogni notte, raggiungeva la sua casa, trasformata in un punto di ritrovo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ragazzi avrebbero manomesso la porta d’ingresso per accedere liberamente all’abitazione. Nel tempo avrebbero inoltre ripreso l’anziano con i loro dispositivi, molestandolo e sottoponendolo a condotte lesive della sua dignità personale.

La Polizia riferisce anche di danneggiamenti all’abitazione, dell’incendio appiccato agli effetti personali dell’uomo e del versamento di cloro per uso domestico. L’anziano sarebbe stato deriso, costretto a consumare sostanze stupefacenti fino a sentirsi male e obbligato a dormire su una sedia.

Gli elementi raccolti nell’indagine

La Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, ha svolto accertamenti anche attraverso l’analisi forense dei dispositivi elettronici in uso agli indagati. Gli investigatori hanno così acquisito elementi ritenuti di riscontro rispetto alle denunce presentate dalla vittima.