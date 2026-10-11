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Sloviansk e Kiev colpite dalla Russia, droni ucraini contro Yandex

11 ottobre 2026 | 14:26
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di Redazione

Redazione

Sloviansk e Kiev colpite dalla Russia, droni ucraini contro Yandex

Attacco russo contro Sloviansk e Kiev: quattro feriti e possibili dispersi. Droni ucraini colpiscono il terzo data center Yandex a Vladimir.

L’esercito russo ha colpito due palazzi a Sloviansk e depositi a Kiev. Il bilancio riferito è di quattro feriti, mentre si temono possibili dispersi.

Attacchi russi a Sloviansk e Kiev

Gli attacchi hanno interessato edifici nella città di Sloviansk e depositi nella capitale ucraina. Le informazioni disponibili non confermano il numero degli eventuali dispersi, ma riferiscono della loro possibile presenza.

Droni ucraini contro Yandex

Droni ucraini hanno colpito il data center Yandex di Vladimir. L’azione non ha provocato nessun ferito, ma ha mandato in tilt i servizi.

Il sito colpito è indicato come il terzo data center di Yandex interessato da un attacco. Non sono disponibili ulteriori dettagli sui danni o sulle modalità dell’operazione.