Traffico di migranti, tre cittadini pakistani arrestati dalla Polizia di Stato

Tre cittadini pakistani sono stati arrestati in Italia su richiesta dell’autorità giudiziaria pakistana per presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di migranti.

Tre cittadini pakistani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine sul traffico di migranti e sul presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati eseguiti sulla base di un arresto provvisorio per fini estradizionali emesso dall’autorità giudiziaria pakistana.

Arresti e procedimento estradizionale

L’operazione è stata condotta in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, al termine di ricerche svolte sul territorio nazionale. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Torino, Catanzaro e Brescia hanno localizzato i tre indagati nelle rispettive province.

I cittadini pakistani sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana per lo svolgimento del procedimento estradizionale. I provvedimenti sono stati convalidati dalle Corti d’Appello, con il coordinamento delle Procure Generali competenti.

La rotta dal Pakistan alla Libia

Secondo quanto emerso dall’indagine, i migranti partivano dal Pakistan e venivano fatti transitare dalla Libia, lungo la rotta del Mediterraneo centrale, per fare ingresso illegale nell’Unione Europea, in particolare dalle coste italiane e greche.

Il sodalizio criminale pakistano sarebbe stato collegato anche a due gravi episodi di naufragio. Il primo sarebbe avvenuto nel febbraio 2023 al largo delle coste libiche: un’imbarcazione in ferro, del tutto priva di dispositivi di salvataggio e sicurezza, si sarebbe ribaltata a causa delle condizioni atmosferiche avverse.

Il secondo episodio sarebbe avvenuto nel giugno 2023 nelle acque SAR greche. L’imbarcazione, partita dalla Libia il 18 giugno 2023 nell’ambito di un viaggio organizzato dal gruppo investigato, tra cui i tre arrestati, si sarebbe ribaltata al largo delle coste elleniche di Pylos, causando la morte di numerosi cittadini pakistani.

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