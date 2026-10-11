Un intervento dei vigili del fuoco salva un cane caduto in un pozzo

Civitavecchia, 11 ottobre 2026 – Nella notte i vigili del fuoco della 17A della Bonifazi hanno portato a termine un delicato intervento di soccorso per salvare un cane di grossa taglia caduto in un pozzo. L’operazione, che ha richiesto l’impiego di tecniche specializzate, si è conclusa con successo: l’animale è stato recuperato e affidato alle cure del proprietario.

L’intervento è stato necessario dopo che il cane, di dimensioni notevoli, è precipitato in un pozzo situato in via Santa Lucia. Il pozzo, profondo circa 5 metri e con un diametro di 50 cm, rappresentava una sfida operativa per i soccorritori, costretti a lavorare in uno spazio estremamente ridotto.

Un’operazione a rischio: tecniche SAF per un recupero difficile

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno valutato rapidamente la situazione, constatando la difficoltà di accesso all’animale. Per affrontare l’emergenza, gli operatori si sono calati utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), un metodo che combina competenze speleologiche, alpinistiche e fluviali per operare in ambienti ostili.