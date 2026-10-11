l'intervento
Un intervento dei vigili del fuoco salva un cane caduto in un pozzo
Il salvataggio notturno a Santa Lucia: tecniche speciali per recuperare l’animale
Civitavecchia, 11 ottobre 2026 – Nella notte i vigili del fuoco della 17A della Bonifazi hanno portato a termine un delicato intervento di soccorso per salvare un cane di grossa taglia caduto in un pozzo. L’operazione, che ha richiesto l’impiego di tecniche specializzate, si è conclusa con successo: l’animale è stato recuperato e affidato alle cure del proprietario.
L’intervento è stato necessario dopo che il cane, di dimensioni notevoli, è precipitato in un pozzo situato in via Santa Lucia. Il pozzo, profondo circa 5 metri e con un diametro di 50 cm, rappresentava una sfida operativa per i soccorritori, costretti a lavorare in uno spazio estremamente ridotto.
Un’operazione a rischio: tecniche SAF per un recupero difficile
Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno valutato rapidamente la situazione, constatando la difficoltà di accesso all’animale. Per affrontare l’emergenza, gli operatori si sono calati utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), un metodo che combina competenze speleologiche, alpinistiche e fluviali per operare in ambienti ostili.
Data la ristrettezza del pozzo, uno dei vigili del fuoco è stato calato a testa in giù, una manovra che ha permesso di accelerare le operazioni di recupero. Una volta raggiunto il cane, ormai esausto e impaurito, gli operatori sono riusciti a imbragarlo e a riportarlo in superficie in tempi rapidi. L’animale, in buone condizioni generali, è stato immediatamente affidato al proprietario, presente sul luogo dell’intervento.