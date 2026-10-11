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Uragano Isaias, quattro morti nel sud-est degli Stati Uniti: danni e blackout
L’uragano Isaias è approdato a Destin, in Florida, come categoria 2 e ha causato danni e blackout prima di indebolirsi in ciclone post-tropicale.
Quattro morti e numerosi danni sono stati segnalati nel sud-est degli Stati Uniti dopo il passaggio dell’uragano Isaias. La tempesta ha portato venti forti e piogge intense, lasciando inoltre migliaia di persone senza elettricità.
L’approdo in Florida
Isaias è approdato venerdì sera a Destin, nel Panhandle della Florida, come uragano di categoria 2. Il sistema ha attraversato l’area causando danni, prima di perdere gradualmente forza.
Il successivo indebolimento
Dopo il passaggio sulla terraferma, Isaias si è indebolito fino a diventare un ciclone post-tropicale. Restano le conseguenze del maltempo, tra blackout e danni registrati in diverse zone del sud-est. (fonte: Euronews)