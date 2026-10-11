ZTL Fascia Verde a Roma: divieti permanenti, deroghe e domeniche ecologiche

A Roma la ZTL Fascia Verde prevede divieti permanenti di accesso, circolazione e sosta per alcune categorie di veicoli, oltre a misure temporanee in caso di superamento dei limiti di inquinamento. Le restrizioni sono finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Divieti permanenti e deroghe

Dal 1° novembre 2025, dal lunedì al sabato e per l’intera giornata, esclusi i festivi infrasettimanali, non possono entrare, circolare o sostare nella Fascia Verde gli autoveicoli a benzina, GPL e metano Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, compresi quelli dei residenti. Il divieto riguarda anche gli autoveicoli diesel, dual fuel e mixed fuel Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Per ciclomotori, microcar e motoveicoli il divieto interessa i mezzi a benzina e diesel Euro 1 e precedenti. L’Ordinanza 145/2025 prevede, fino al 31 ottobre 2026, una deroga al blocco dei veicoli diesel Euro 2 di queste categorie, inizialmente previsto dalla Delibera 371/2022.

Sono previste deroghe ed esenzioni per i veicoli con contrassegno per persone con disabilità, per i mezzi adibiti a polizia, sicurezza ed emergenza, compreso il soccorso stradale, e per il trasporto collettivo pubblico di linea. Sono inoltre inclusi i veicoli impiegati nella gestione dei rifiuti urbani, nella tutela igienico-ambientale, nella gestione emergenziale del verde, nella Protezione civile e negli interventi urgenti di ripristino del decoro urbano e di manutenzione per Roma Capitale.

Tra i veicoli esentati rientrano anche quelli con targa C.D., S.C.V. e C.V., gli autoveicoli GPL o metano mono o bifuel la cui immatricolazione o il cui aggiornamento della carta di circolazione siano antecedenti al 1° novembre 2024, i veicoli di interesse storico e collezionistico e i ciclomotori ultratrentennali con certificato di rilevanza storica.

Domeniche ecologiche 2026/27

Tra il 1° novembre e il 31 marzo vengono programmate cinque Domeniche ecologiche, con blocco della circolazione nella Fascia Verde. Per il 2026/27 le date indicate sono 15 novembre 2026, 6 dicembre 2026, 24 gennaio 2027, 21 febbraio 2027 e 21 marzo 2027. Tipologie di veicoli interessati, deroghe e orari saranno definiti dalle singole ordinanze.

Misure per l’inquinamento

In caso di superamento dei valori limite per gli inquinanti atmosferici, tra cui PM10, biossido di azoto e ozono rilevati da ARPA Lazio, possono essere adottati provvedimenti emergenziali nelle giornate di lunedì e giovedì, escluse le giornate festive. Il passaggio tra i livelli può tenere conto dei dati delle stazioni di monitoraggio, dell’evoluzione meteorologica e del contesto cittadino.

Il livello arancio viene attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei valori della stazione di riferimento. Le limitazioni riguardano anche le auto a benzina Euro 3, le autovetture diesel Euro 4, i ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 2 e gli autoveicoli diesel Euro 4 adibiti al trasporto merci delle categorie N1, N2 e N3.