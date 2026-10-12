Adunata Nazionale degli Alpini a Genova: programma e meteo dall’8 al 10 maggio 2026

Adunata Nazionale degli Alpini a Genova dall’8 al 10 maggio 2026: programma, meteo variabile, viabilità e Adunata Card.

Dall’8 al 10 maggio 2026, Genova ospiterà la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, con celebrazioni, fanfare e appuntamenti distribuiti tra il centro cittadino e le principali piazze. Il momento centrale sarà la Grande Sfilata di domenica, mentre le previsioni indicano un fine settimana dal tempo variabile.

Il programma dell’Adunata

Venerdì 8 maggio è prevista l’apertura ufficiale con l’Alzabandiera in Piazza De Ferrari e l’omaggio ai Caduti. Nella stessa giornata saranno inaugurati la Cittadella degli Alpini e gli stand allestiti nel centro di Genova.

Sabato 9 maggio sarà dedicato agli incontri istituzionali, alle sfilate delle sezioni estere e alla Messa nel Duomo di San Lorenzo. In serata, i cori alpini si esibiranno nelle piazze e nelle chiese della città.

Domenica 10 maggio si svolgerà la Grande Sfilata, con partenza da Piazza Corvetto e percorso lungo via Roma e il centro cittadino. La manifestazione durerà oltre dieci ore e si concluderà con il passaggio della “stecca” alla sezione di Brescia, incaricata dell’edizione 2027.

Meteo, viabilità e servizi

Il quadro meteorologico è indicato come variabile. Venerdì e sabato il sole dovrebbe essere abbastanza presente, con temperature massime fino a 24-25°C. Per domenica, invece, le elaborazioni prevedono un peggioramento, con piogge e rovesci dalla mattina almeno fino alla fine del pomeriggio.

Nella giornata finale le temperature saranno in calo, con massime tra 20 e 21°C. Per chi assisterà alla sfilata, è quindi consigliato avere con sé una mantellina.

Durante l’evento saranno introdotte importanti modifiche alla circolazione. La Area Pedonale Alpina interesserà ampie zone del centro, tra Foce, Quadrilatero e Carignano. L’indicazione per i visitatori è utilizzare mezzi pubblici e treni regionali, potenziati in occasione dell’Adunata.

Sarà inoltre disponibile la Adunata Card, che offrirà sconti per l’Acquario di Genova, il Galata Museo del Mare e altri poli museali durante i giorni della manifestazione.