Aeroporto di Riad, nuovo attacco Houthi: una vittima e 11 feriti

Un nuovo attacco attribuito agli Houthi ha colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita, causando una vittima e 11 feriti. La vittima è un cittadino pakistano residente nel Paese. L’attacco è avvenuto ieri sera, secondo l’Autorità generale per l’aviazione civile saudita.

I feriti sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno verificando l’entità dei danni alle strutture aeroportuali. Un incendio ha interessato il Terminal 4, come riferito dal portavoce della coalizione militare a guida saudita impegnata contro gli Houthi in Yemen.

Il precedente attacco e le conseguenze sui voli

Nelle ore precedenti, le difese aeree saudite avevano intercettato un missile da crociera nei pressi dello scalo. Il nuovo episodio arriva a meno di 24 ore da un precedente attacco missilistico contro l’aeroporto di Riad, costato la vita ad almeno 13 persone e causando centinaia di feriti.

Il bilancio dei feriti di quell’attacco è salito a 309. Tra le vittime figurano cittadini sauditi e stranieri. L’ambasciata indiana a Riad ha inoltre confermato la morte di un cittadino indiano rimasto ferito nell’attacco di sabato.

La gravità degli attacchi aveva imposto la chiusura dello scalo almeno fino alla tarda serata di domenica, con la cancellazione di oltre 600 voli.

Nel mirino anche Dammam

Nella serata di domenica è stato preso di mira anche l’aeroporto internazionale King Fahd di Dammam, nell’est dell’Arabia Saudita. L’Autorità per l’aviazione civile ha confermato l’attacco e avviato verifiche sulla sicurezza e sui possibili danni alla struttura.

Gli Houthi, movimento armato yemenita sostenuto dall’Iran, hanno rivendicato gli attacchi. Il gruppo li ha presentati come una risposta all’intensificazione dei raid aerei sauditi in Yemen, sostenendo che nelle 24 ore precedenti l’aviazione saudita avrebbe condotto 124 attacchi. Si tratta di una dichiarazione del movimento, che ha anche minacciato nuove operazioni contro aeroporti e infrastrutture del regno.