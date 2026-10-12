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Brexit 2016, secondo Burnham la Russia interferì nel referendum
Il premier britannico Burnham ha affermato che la Russia interferì nel referendum sulla Brexit del 2016 e deve chiarire i presunti rapporti tra i Laburisti e gli Emirati Arabi Uniti.
Il premier britannico Burnham ha sostenuto che la Russia interferì nel referendum sulla Brexit del 2016.
Il riferimento ai legami tra AfD e Russia
Burnham ha riferito che il cancelliere Merz, in Germania, gli ha parlato dei presunti legami tra l’AfD, partito dell’estrema destra tedesca, e la Russia.
La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle modalità dell’interferenza russa nel voto referendario né indica elementi aggiuntivi a sostegno dell’affermazione di Burnham.
Le questioni interne ai Laburisti
In patria, Burnham deve chiarire anche i presunti rapporti tra i Laburisti, il suo partito, e gli Emirati Arabi Uniti. La fonte non riporta dettagli sulla natura di questi rapporti.
La fonte richiama quindi due temi: l’interferenza russa nel referendum sulla Brexit e i presunti rapporti tra i Laburisti e gli Emirati Arabi Uniti.