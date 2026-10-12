Logo

il fatto

|
Esteri
/

Brexit 2016, secondo Burnham la Russia interferì nel referendum

12 ottobre 2026 | 13:39
Share0
di Redazione

Redazione

Brexit 2016, secondo Burnham la Russia interferì nel referendum

Il premier britannico Burnham ha affermato che la Russia interferì nel referendum sulla Brexit del 2016 e deve chiarire i presunti rapporti tra i Laburisti e gli Emirati Arabi Uniti.

Il premier britannico Burnham ha sostenuto che la Russia interferì nel referendum sulla Brexit del 2016.

Il riferimento ai legami tra AfD e Russia

Burnham ha riferito che il cancelliere Merz, in Germania, gli ha parlato dei presunti legami tra l’AfD, partito dell’estrema destra tedesca, e la Russia.

La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle modalità dell’interferenza russa nel voto referendario né indica elementi aggiuntivi a sostegno dell’affermazione di Burnham.

Le questioni interne ai Laburisti

In patria, Burnham deve chiarire anche i presunti rapporti tra i Laburisti, il suo partito, e gli Emirati Arabi Uniti. La fonte non riporta dettagli sulla natura di questi rapporti.

La fonte richiama quindi due temi: l’interferenza russa nel referendum sulla Brexit e i presunti rapporti tra i Laburisti e gli Emirati Arabi Uniti.