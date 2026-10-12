La rotta del contante nei bagagli a Fiumicino: il bilancio dei controlli tra maxi sequestri e sanzioni

Fiumicino, 12 ottobre 2026 – Controlli valutari all’aeroporto di Fiumicino da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: intercettati oltre 96,7 milioni di euro non dichiarati, accertate 412 violazioni e sequestrati più di 2,5 milioni. Riscontrate rotte prevalenti verso Cina ed Egitto.

Dall’inizio del 2026 i varchi doganali dello scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci” hanno registrato un passaggio continuo di capitali fuori dalle regole. L’attività congiunta condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha permesso di accertare 412 violazioni valutarie, intercettando somme per oltre 96,7 milioni di euro movimentate in violazione delle norme sul trasferimento transfrontaliero di denaro contante. L’esito dei controlli ha portato a sequestri amministrativi diretti per una cifra superiore ai 2,5 milioni di euro.

I numeri dell’operazione e il quadro dei controlli a Fiumicino

L’azione di vigilanza ha monitorato sistematicamente i passeggeri in transito e i relativi bagagli, sia da stiva sia a mano, con una concentrazione specifica durante i mesi del picco estivo. Su un volume complessivo di flussi intercettati pari a 131.571.364,46 euro, la quota non in regola con gli obblighi di dichiarazione ha raggiunto esattamente 96.786.028,46 euro. Per una parte consistente di queste risorse, pari a 14.289.807 euro, i viaggiatori hanno evitato il blocco materiale del denaro contante scegliendo l’oblazione immediata: una regolarizzazione sul posto mediante il pagamento di una sanzione calcolata sulla quota eccedente la soglia consentita dei 10.000 euro, con percentuali comprese tra il 15% e il 30%. I sequestri effettivi, quantificati in 2.552.109,60 euro, hanno invece colpito i casi privi dei requisiti per l’estinzione agevolata o caratterizzati da omessa dichiarazione integrale.

Le nuove norme e le rotte geografiche del denaro

I provvedimenti restrittivi sono stati adottati in applicazione del decreto legislativo numero 211 del 2024, il provvedimento di adeguamento della normativa nazionale agli standard europei in materia di flussi finanziari transfrontalieri. La disciplina ha inasprito il sistema sanzionatorio, rimodulato le soglie d’intervento e distinto formalmente la mancata presentazione della dichiarazione doganale da quella incompleta o inesatta. L’incrocio dei dati sui transiti ha permesso agli investigatori di tracciare le direttrici prevalenti dei flussi in uscita dall’Italia: quasi la metà delle somme non dichiarate, pari al 48,94%, era destinata verso la Cina, mentre il 32,63% risultava indirizzato verso l’Egitto.

Dati chiave del bilancio valutario

Flussi totali monitorati: 131.571.364,46 euro

Valuta movimentata in violazione: 96.786.028,46 euro

Violazioni contestate: 412

Somme sottoposte a sequestro: 2.552.109,60 euro

Importi regolarizzati con sanzione immediata: 14.289.807,00 euro

Destinazioni prevalenti in uscita: Cina (48,94%), Egitto (32,63%)

Quadro normativo applicato: Decreto legislativo n. 211/2024 (limite dichiarazione oltre 10.000 euro)