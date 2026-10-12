Debiti con il Comune di Latina, arriva la definizione agevolata: sconti su sanzioni e interessi

Latina, 12 settembre 2026 – Via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali, con la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie beneficiando di agevolazioni su sanzioni e interessi. Il Consiglio comunale di Latina ha approvato, con la delibera numero 103, il nuovo Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento rivolto a cittadini e imprese che devono mettersi in regola con il pagamento dei tributi.

Il provvedimento riguarda in particolare gli avvisi di accertamento emessi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2026 e punta a favorire il recupero delle somme dovute al Comune attraverso una riduzione degli importi accessori al debito.

Il regolamento, composto da 17 articoli, recepisce le opportunità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, numero 199, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Rottamazione dei tributi a Latina: cosa prevede il nuovo regolamento

La misura approvata dal Consiglio comunale consente di intervenire sulla componente accessoria dei crediti tributari, costituita da sanzioni e interessi, per agevolare il pagamento dell’imposta dovuta.

L’obiettivo è offrire ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni pendenti e, contemporaneamente, consentire all’Amministrazione di recuperare risorse che altrimenti potrebbero risultare difficili da riscuotere.

Il regolamento è stato predisposto dal dirigente del dipartimento Entrate, Quirino Volpe, su indicazione dell’assessore alle Entrate Antonina Rodà.

Prima dell’approvazione in Consiglio, il provvedimento aveva ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare Bilancio, presieduta dal consigliere Giuseppe Coluzzi, che aveva anche promosso un ampliamento dei termini di rateizzazione.

Imu, il Comune punta a recuperare 13 milioni di euro

Uno degli aspetti principali della misura riguarda il possibile impatto sulle casse comunali.

Secondo l’analisi del magazzino crediti Imu illustrata dall’assessore Rodà, la definizione agevolata comporterebbe una rinuncia stimata di circa 300mila euro tra sanzioni e interessi, a fronte di un potenziale incremento della riscossione dell’imposta pari a circa 13 milioni di euro.

Si tratta di una previsione dell’Amministrazione, il cui risultato dipenderà dall’effettiva adesione dei contribuenti e dal recupero delle somme dovute.

“L’approvazione di questo Regolamento non è soltanto un adempimento tecnico, ma l’esercizio consapevole di una facoltà che il legislatore riconosce agli Enti locali”, ha spiegato l’assessore Antonina Rodà.

“Con questa misura uniamo rigore e collaborazione: rigore, perché confermiamo la volontà di presidiare le nostre entrate e tutelare gli equilibri finanziari; collaborazione, perché offriamo ai cittadini uno strumento ordinato e accessibile per chiudere le posizioni pendenti”.

Secondo l’assessore, l’operazione potrebbe inoltre favorire la riduzione dei crediti di difficile esigibilità accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e contribuire ad alleggerire il contenzioso tributario.

Celentano: “Una mano tesa a chi vuole mettersi in regola”

A commentare l’approvazione del regolamento è stata anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha sottolineato il significato della misura per il rapporto tra Amministrazione e cittadini.

“Politicamente, questo provvedimento invia un messaggio chiaro: ricucire il patto di fiducia tra Comune e cittadini. Governare significa anche comprendere le difficoltà reali che famiglie e imprese hanno attraversato negli anni scorsi”.

La prima cittadina ha evidenziato come l’intervento non sia finalizzato a cancellare i debiti tributari, ma a favorire la regolarizzazione delle posizioni attraverso una riduzione degli oneri accessori.

“Abbattere sanzioni e interessi sui debiti maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2026 non è un ‘colpo di spugna’, ma una mano tesa a chi vuole rientrare nella legalità tributaria e mettersi in regola”.

Per Celentano, il recupero delle entrate potrebbe inoltre consentire al Comune di disporre di maggiori risorse da destinare ai servizi essenziali, alle manutenzioni, alle scuole e al sociale.

Quando entrerà in vigore la definizione agevolata

Il nuovo Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali è stato approvato dal Consiglio comunale, ma la sua entrata in vigore è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Latina.