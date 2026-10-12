È morta Wilma De Angelis, voce di ‘Nessuno’ e volto storico della tv

È morta a Milano a 96 anni Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva. Dalla musica a Sanremo, fino ai programmi di cucina con Paolo Limiti.

Wilma De Angelis è morta a 96 anni a Milano. Cantante e conduttrice televisiva, è stata una delle figure più riconoscibili dello spettacolo italiano del secondo Novecento. La notizia è stata comunicata dal nipote Fabio De Angelis con un post su Facebook.

Dalla musica a Sanremo

Nata a Milano l’8 aprile 1930, De Angelis aveva iniziato a studiare canto da giovanissima. Dopo le prime esibizioni nei night della città, nel 1952 aveva firmato un contratto con la Vis Radio, incidendo per quattro anni nel Duo Vocale Vis insieme a Maria Dattoli.

Conclusa l’esperienza in duo, aveva avviato la carriera solista. Nel 1956 si era imposta come “Reginetta del Jazz italiano” a Boario Terme; l’anno successivo era arrivato il contratto con la Philips. Il debutto al Festival di Sanremo risaliva al 1959, con “Nessuno” e “Per tutta la vita”. Nello stesso anno aveva duettato con Mina proprio sulle note di “Nessuno”.

Nel 1960 aveva conquistato il terzo posto a Sanremo con “Quando vien la sera”, interpretata insieme a Joe Sentieri. Nel 1961 era arrivato il successo popolare di “Patatina”, brano di Gianni Meccia che le aveva procurato il soprannome di “Miss Patatina”. L’ultima partecipazione alla gara sanremese era stata nel 1963.

Il volto televisivo e la cucina

Dopo concerti, tournée all’estero e nuove incisioni, De Angelis aveva trovato una seconda stagione di popolarità in televisione. Dal 1979, grazie alla collaborazione con Paolo Limiti, aveva iniziato a condurre su Telemontecarlo programmi dedicati alla cucina.

“Telemenù”, poi diventato “Sale, pepe e fantasia”, era rimasto in onda per 18 anni. La cantante aveva inoltre pubblicato libri e opere dedicate alla cucina, tra cui “Le mille meglio”, “Quando cucina Wilma” e l’enciclopedia “In cucina con fantasia”.