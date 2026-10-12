Evacuazioni in Nepal dopo la piena improvvisa del Budhi Gandaki

Le autorità del Nepal hanno ordinato l’ evacuazione dei residenti che vivono lungo il fiume Budhi Gandaki . Il provvedimento è stato disposto domenica 11 ottobre , dopo una piena improvvisa nella regione montuosa centro-settentrionale del Paese.

L’acqua ha spazzato via case e altri edifici lungo il corso del fiume. L’ordine riguarda le persone residenti nelle aree esposte al rischio legato alla piena.

La misura è arrivata dopo una frana e il successivo fenomeno di piena segnalato lungo il Budhi Gandaki . Le informazioni disponibili non riportano il numero dei residenti coinvolti né eventuali vittime o feriti.

L’evento ha colpito una regione montuosa del Nepal, dove la piena ha causato danni a abitazioni e strutture. Le autorità hanno quindi chiesto di lasciare le zone lungo il fiume per fronteggiare la situazione.