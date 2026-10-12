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Evacuazioni in Nepal dopo la piena improvvisa del Budhi Gandaki
Il Nepal ordina evacuazioni lungo il fiume Budhi Gandaki dopo una piena improvvisa che ha spazzato via case e altri edifici.
Le autorità del Nepal hanno ordinato l’evacuazione dei residenti che vivono lungo il fiume Budhi Gandaki. Il provvedimento è stato disposto domenica 11 ottobre, dopo una piena improvvisa nella regione montuosa centro-settentrionale del Paese.
L’acqua ha spazzato via case e altri edifici lungo il corso del fiume. L’ordine riguarda le persone residenti nelle aree esposte al rischio legato alla piena.
Evacuazioni lungo il fiume
La misura è arrivata dopo una frana e il successivo fenomeno di piena segnalato lungo il Budhi Gandaki. Le informazioni disponibili non riportano il numero dei residenti coinvolti né eventuali vittime o feriti.
L’evento ha colpito una regione montuosa del Nepal, dove la piena ha causato danni a abitazioni e strutture. Le autorità hanno quindi chiesto di lasciare le zone lungo il fiume per fronteggiare la situazione.
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Fonte originale: Nepal ordina evacuazioni dopo frana e piena lampo del Budhi Gandaki