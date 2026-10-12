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Evacuazioni in Nepal dopo la piena improvvisa del Budhi Gandaki

12 ottobre 2026 | 08:32
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di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Evacuazioni in Nepal dopo la piena improvvisa del Budhi Gandaki

Il Nepal ordina evacuazioni lungo il fiume Budhi Gandaki dopo una piena improvvisa che ha spazzato via case e altri edifici.

Le autorità del Nepal hanno ordinato l’evacuazione dei residenti che vivono lungo il fiume Budhi Gandaki. Il provvedimento è stato disposto domenica 11 ottobre, dopo una piena improvvisa nella regione montuosa centro-settentrionale del Paese.

L’acqua ha spazzato via case e altri edifici lungo il corso del fiume. L’ordine riguarda le persone residenti nelle aree esposte al rischio legato alla piena.

Evacuazioni lungo il fiume

La misura è arrivata dopo una frana e il successivo fenomeno di piena segnalato lungo il Budhi Gandaki. Le informazioni disponibili non riportano il numero dei residenti coinvolti né eventuali vittime o feriti.

L’evento ha colpito una regione montuosa del Nepal, dove la piena ha causato danni a abitazioni e strutture. Le autorità hanno quindi chiesto di lasciare le zone lungo il fiume per fronteggiare la situazione.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Nepal ordina evacuazioni dopo frana e piena lampo del Budhi Gandaki