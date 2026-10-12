Fiumicino, addio alla carta d’identità cartacea: uffici aperti anche nel weekend, ecco quando

Fiumicino, 12 ottobre 2026 – Tre nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Fiumicino e Palidoro per consentire ai cittadini di sostituire la vecchia carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il Comune ha programmato tre giornate di apertura nei fine settimana del 17, 18 e 24 ottobre 2026, con accesso agli sportelli dalle ore 9 e un massimo di 60 documenti rilasciabili per ciascuna giornata.

L’iniziativa è rivolta principalmente ai residenti nel Comune di Fiumicino ancora in possesso del documento cartaceo. Per usufruire del servizio non è prevista una prenotazione ordinaria: sarà necessario ritirare un numero progressivo all’ingresso, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Carta d’identità elettronica a Fiumicino: date e orari delle aperture straordinarie

Il calendario delle aperture prevede tre appuntamenti, distribuiti tra le sedi anagrafiche di Palidoro e Fiumicino:

Sabato 17 ottobre: ufficio anagrafico di Palidoro, dalle ore 9.

ufficio anagrafico di Palidoro, dalle ore 9. Domenica 18 ottobre: ufficio anagrafico di Fiumicino, dalle ore 9.

ufficio anagrafico di Fiumicino, dalle ore 9. Sabato 24 ottobre: ufficio anagrafico di Fiumicino, dalle ore 9.

In ogni giornata saranno disponibili 60 numeri progressivi, da ritirare direttamente all’ingresso degli uffici. Una volta esauriti, non sarà possibile accedere al servizio straordinario.

La priorità sarà riservata ai cittadini residenti che devono sostituire la carta d’identità cartacea. Soltanto in presenza di posti rimasti disponibili sarà possibile richiedere anche il rinnovo di una Carta d’Identità Elettronica già posseduta.

Per tutte le altre richieste restano attivi i consueti canali di prenotazione del Comune.

Quanto costa la Carta d’Identità Elettronica e quali documenti servono

Per richiedere la nuova CIE sarà necessario presentarsi allo sportello con la documentazione prevista.

In particolare, occorrerà portare:

Carta d’identità cartacea , da consegnare al momento della richiesta.

, da consegnare al momento della richiesta. Una fototessera recente , scattata da non oltre sei mesi e conforme agli standard ICAO.

, scattata da non oltre sei mesi e conforme agli standard ICAO. Codice fiscale.

Il costo del primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di 21,95 euro.

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente allo sportello tramite carta di credito, carta di debito o bancomat.

Carta d’identità cartacea, cosa cambia e fino a quando resta valida

Il Comune ricorda inoltre le disposizioni previste dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, che disciplina la validità delle carte d’identità cartacee non ancora scadute in determinate circostanze.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, questi documenti mantengono la propria validità fino al 31 gennaio 2027, e comunque nelle more del rilascio della CIE, per le specifiche esigenze di riconoscimento previste dal decreto.

Tra queste rientrano l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici, le operazioni presso banche e uffici postali, il ritiro della pensione e della corrispondenza e la notificazione degli atti giudiziari.

Una disposizione specifica riguarda inoltre i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea è stata utilizzata per identificare il contraente. In questi casi, il documento continua a mantenere efficacia fino alla scadenza naturale riportata sulla carta, senza necessità di sostituirlo ai fini del rapporto contrattuale.