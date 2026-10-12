Formia, screening gratuiti per il tumore al seno: ecco quando e come prenotare

Formia, 12 ottobre 2026 – Screening senologici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, con controlli disponibili fino a esaurimento dei posti e un incontro informativo dedicato ai giovani. Domenica 18 ottobre 2026, Formia ospiterà una giornata dedicata alla salute nell’ambito della campagna “Ottobre in Rosa”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, su iniziativa dell’assessore ai Servizi Sociali Alessia Buco, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino ODV.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, punta a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e a offrire alle donne un’opportunità concreta per accedere gratuitamente ai controlli.

Screening gratuiti a Formia: orari e come prenotare

Gli screening senologici si svolgeranno in Piazza Aldo Moro, domenica 18 ottobre, in due fasce orarie:

Mattina: dalle 9 alle 13.

dalle 9 alle 13. Pomeriggio: dalle 15 alle 18.

I controlli saranno gratuiti, ma i posti disponibili sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 15 ottobre 2026, contattando il numero 335 7974267.

L’obiettivo è favorire l’accesso alla prevenzione e richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Ottobre in Rosa, un incontro per i giovani sulle infezioni sessualmente trasmesse

La giornata non sarà dedicata soltanto alla prevenzione senologica. Il programma comprende anche un appuntamento informativo rivolto alle nuove generazioni.

Alle 10.30, presso la Sala “Falcone e Borsellino”, la ginecologa Rossana Lucidi terrà un incontro dedicato alle infezioni sessualmente trasmesse.

L’iniziativa intende favorire il dialogo e la conoscenza su un tema che riguarda la salute dei giovani, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

Il sindaco Taddeo: “La tutela della salute è una priorità”

Sull’iniziativa è intervenuto il sindaco Gianluca Taddeo, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato.

“La tutela della salute dei cittadini rappresenta una priorità per la nostra Amministrazione. Attraverso iniziative come ‘Ottobre in Rosa’ vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per la salvaguardia della salute”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il contributo della Croce Rossa Italiana nell’organizzazione della giornata.

“La collaborazione con la Croce Rossa Italiana ci consente di offrire un servizio concreto alla cittadinanza, rafforzando quella rete di solidarietà e attenzione alle persone che vogliamo continuare a promuovere sul nostro territorio”.

Anche l’assessore ai Servizi Sociali Alessia Buco ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rendere la prevenzione più accessibile.

“Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché crediamo che la prevenzione debba essere sempre più accessibile e vicina alle donne. Ottobre in Rosa non è soltanto una giornata di screening, ma un’occasione per sensibilizzare, informare e ricordare quanto sia importante non trascurare la propria salute”.

L’assessore ha poi spiegato la scelta di coinvolgere anche i più giovani.

“Abbiamo scelto di dedicare spazio anche ai giovani, perché educare alla prevenzione significa costruire una comunità più consapevole. Il nostro obiettivo è mettere al centro le persone, attraverso iniziative che uniscano salute, attenzione sociale e vicinanza al territorio”.