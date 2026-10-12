Gaeta, ciclista ferito sul lungomare e lasciato a terra: pirata della strada in fuga

Gaeta, 12 ottobre 2026 – Un ciclista ferito, trovato riverso sull’asfalto e trasportato in codice rosso all’ospedale di Formia. Un SUV bianco che, secondo un testimone, si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente. E alcuni frammenti di uno specchietto retrovisore che hanno contribuito a indirizzare le indagini. È quanto accaduto la mattina del 4 ottobre sul lungomare Caboto di Gaeta, dove la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 31 anni per omissione di soccorso.

L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gaeta, intervenuti dopo aver notato il ciclista a terra durante un servizio di controllo del territorio.

Ciclista ferito sul lungomare Caboto, i soccorsi della Polizia

L’episodio si è verificato nella mattinata del 4 ottobre, quando una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei controlli lungo via Lungomare Caboto, ha notato un ciclista riverso sulla carreggiata. Gli agenti si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi, richiedendo l’intervento del personale sanitario e della Polizia Locale, incaricata dei rilievi sull’incidente. Le condizioni del ferito hanno reso necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale di Formia.

Nel frattempo, i poliziotti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il veicolo coinvolto. Durante i primi accertamenti, gli agenti hanno trovato sulla strada alcuni frammenti di uno specchietto retrovisore, ritenuti riconducibili al mezzo. Un passante ha inoltre riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto un SUV bianco allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Le telecamere e lo specchietto danneggiato: denunciato un 31enne

Gli investigatori hanno quindi avviato l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunale, incrociando quanto emerso dai filmati con gli altri elementi raccolti. Le verifiche hanno permesso di risalire a un’autovettura e al suo proprietario, successivamente contattato e invitato a presentarsi presso il Commissariato.

Gli accertamenti effettuati sul veicolo hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, ritenuti compatibili con i frammenti trovati sulla carreggiata dopo l’incidente. Sulla base degli elementi acquisiti, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Gaeta hanno denunciato in stato di libertà il proprietario dell’autovettura, un 31enne, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, quale presunto responsabile del reato di omissione di soccorso.