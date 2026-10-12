Glucksmann supera il 66% e sarà il candidato del centrosinistra francese nel 2027

Raphaël Glucksmann ha vinto al primo turno le primarie del centrosinistra francese con oltre il 66% dei voti . Il fondatore di Place publique sarà così il candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027.

Il risultato assegna a Glucksmann la candidatura del centrosinistra in vista della prossima corsa all’Eliseo. L’europarlamentare, oltre a guidare Place publique, ha ottenuto una maggioranza superiore ai due terzi dei voti espressi nella consultazione.

Dopo la vittoria, Glucksmann ha affidato a X un messaggio rivolto alla sinistra. «Una sinistra fedele ai suoi valori può unirsi, governare e vincere», ha scritto il candidato.