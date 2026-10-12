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Glucksmann supera il 66% e sarà il candidato del centrosinistra francese nel 2027
Raphaël Glucksmann supera il 66% alle primarie e sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni presidenziali francesi del 2027.
Raphaël Glucksmann ha vinto al primo turno le primarie del centrosinistra francese con oltre il 66% dei voti. Il fondatore di Place publique sarà così il candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027.
La vittoria alle primarie
Il risultato assegna a Glucksmann la candidatura del centrosinistra in vista della prossima corsa all’Eliseo. L’europarlamentare, oltre a guidare Place publique, ha ottenuto una maggioranza superiore ai due terzi dei voti espressi nella consultazione.
La sua affermazione al primo turno definisce quindi il nome del candidato socialdemocratico per le presidenziali del 2027. Le informazioni disponibili non riportano altri risultati della primaria né il dettaglio della partecipazione al voto.
Il messaggio di Glucksmann
Dopo la vittoria, Glucksmann ha affidato a X un messaggio rivolto alla sinistra. «Una sinistra fedele ai suoi valori può unirsi, governare e vincere», ha scritto il candidato.
La dichiarazione collega il risultato delle primarie all’obiettivo di costruire un fronte capace di unirsi e governare. Il percorso verso il voto presidenziale francese del 2027 è ora segnato dalla candidatura dell’europarlamentare e fondatore di Place publique.