In arrivo il secondo figlio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: sarà un maschietto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un maschietto: l’annuncio del sesso del bebè è arrivato a Verissimo.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un maschietto. L’annuncio del sesso del bebè è arrivato nella puntata di Verissimo dell’11 ottobre 2026, condotta da Silvia Toffanin.

Per la coppia si tratta del secondo figlio insieme, dopo la nascita di Mia, venuta al mondo nel 2020. Il nuovo arrivo rappresenta un ulteriore capitolo nella vita familiare della showgirl e dell’ex nuotatore.

L’annuncio a Verissimo

La gravidanza era stata annunciata dai due sui social il 5 ottobre, attraverso alcune fotografie che mostravano Palmas con il pancione insieme al marito e alle figlie. Nel messaggio, la coppia aveva descritto l’arrivo del bambino come una bellissima sorpresa.

“La vita è davvero sorprendente”, avevano scritto, aggiungendo: “Siamo grati alla vita per questa nuova vita”. Il messaggio si concludeva con una dedica al bebè: “Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore”.

La famiglia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Per Giorgia Palmas, 44 anni, questa è la terza gravidanza. La showgirl è già madre di Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e di Mia, avuta con Magnini.

Per Filippo Magnini, anche lui 44enne, il bambino in arrivo sarà invece il secondo figlio. La coppia è insieme dal 2018: si è sposata con rito civile nel 2021 e ha celebrato il matrimonio religioso nel 2022.

In passato, ospiti a Verissimo, i due avevano raccontato il desiderio di allargare la famiglia senza forzare i tempi. Magnini aveva detto: “Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo”. Ora Palmas e Magnini si preparano ad accogliere il loro figlio maschio, insieme alle figlie Sofia e Mia.