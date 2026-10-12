IT-alert, il 13 e 14 ottobre simulazioni per il collasso di due grandi dighe

IT-alert testa il 13 e 14 ottobre 2026 il rischio collasso delle dighe di Malga Bissina e Valnegra, con notifiche ai territori coinvolti.

IT-alert effettuerà due nuove simulazioni sul rischio di collasso di grandi dighe il 13 e 14 ottobre 2026. I test riguarderanno la diga di Malga Bissina, in provincia di Trento, e la diga di Valnegra, nel Bergamasco, nell’ambito della Settimana della Protezione Civile.

Il test alla diga di Malga Bissina

Il primo appuntamento è fissato per 13 ottobre alle 11:00. La posizione della diga di Malga Bissina, a ridosso della Lombardia, porterà il test a interessare territori di entrambe le regioni, potenzialmente esposti a un’eventuale onda di piena.

In provincia di Trento saranno coinvolti Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone. In provincia di Brescia il territorio interessato comprenderà, tra gli altri, Bagolino, Idro, Vestone, Sabbio Chiese, Gavardo, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Vobarno e Villanuova sul Clisi.

La simulazione riguarderà inoltre Calvatone, in provincia di Cremona, e i comuni mantovani di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio e Casalmoro.

Il test alla diga di Valnegra

Il secondo test si svolgerà il 14 ottobre alle 11:30 e coinvolgerà la diga di Valnegra. I comuni interessati in provincia di Bergamo saranno Mojo de’ Calvi, Valnegra, Lenna, Piazza Brembana, Camerata, Cornello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme e Zogno.

Le attività coincidono con la Giornata nazionale per la riduzione del rischio da disastri. Le date, precisa la fonte, potrebbero cambiare se venissero attivati i sistemi regionali di protezione civile per allerte meteo-idro o altre emergenze.

Notifica e questionario

Le prove servono a verificare il funzionamento del sistema di allarme pubblico e la corretta trasmissione dei messaggi dalle celle telefoniche ai dispositivi presenti nelle aree interessate. Saranno verificati anche i flussi comunicativi previsti dal Documento di Protezione Civile e dal Piano di Emergenza Diga.