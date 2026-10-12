La “legge truffa”, il Porcellum, lo Stabilicum: la maledizione del premio di maggioranza

Sei leggi elettorali dal 1953 a oggi: settant’anni di riforme scritte per blindare i partiti e finite quasi sempre per punire chi le ha approvate

Roma, 12 ottobre 2026 – Oggi come allora, è sempre legge elettorale. Nel 1953 Alcide De Gasperi ne fece approvare una che avrebbe garantito alla coalizione centrista una larga maggioranza parlamentare. Alle urne mancò la soglia necessaria e il premio rimase sulla carta. Nel 2005 Silvio Berlusconi cambiò il sistema elettorale con il Porcellum, ma pochi mesi dopo perse contro Romano Prodi. Nel 2017 il Partito democratico sostenne l’approvazione del Rosatellum, salvo poi subire una pesante sconfitta alle elezioni del 2018. Ora è la volta di Giorgia Meloni, la cui maggioranza ha approvato lo Stabilicum, un sistema proporzionale con un maxi-premio per le coalizioni che raggiungono almeno il 42% dei voti. Se la trattativa parlamentare è stata chiusa dopo mesi di lunghe e serrate trattative, l’ultima parola però spetterà alla Consulta a cui hanno fatto ricorso le opposizioni; tra i corridoi di via della Scrofa non si espone nessuno, ma regna la paura che i giudici costituzionali possano bocciarla, anche solo in parte.

Finora nessuna di queste riforme ha mai salvato chi l’ha approvata. Più che garantire la governabilità, le leggi elettorali in Italia sono diventate uno strumento d’emergenza per gestire le paure dei partiti. Lo Stabilicum non fa eccezione: nato anche per tamponare le crepe nel centrodestra provocate da Futuro Nazionale, rischia di trasformarsi nell’ennesimo boomerang ancora prima delle urne, incastrato tra i ricorsi alla Corte Costituzionale e l’astensionismo dilagante.

Sei grandi riforme elettorali dal 1953, di cui cinque soltanto negli ultimi 33 anni: numeri impetuosi, se rapportati alle altre grandi democrazie europee. Nel Regno Unito il maggioritario uninominale resiste da oltre un secolo; in Germania l’impianto proporzionale, pur modificato nel tempo, è rimasto sostanzialmente fedele al modello introdotto nel 1949. In Francia il doppio turno accompagna la Quinta Repubblica dal 1958, con la sola parentesi proporzionale del 1986. Un’anomalia tutta italiana che non nasce oggi, ma ha radici ben più lontane e buie.

Dalla legge Acerbo alla “legge truffa” del 1953

Il premio di maggioranza, in Italia, è più vecchio della Repubblica. Nel 1923 Mussolini fece approvare la legge Acerbo, che assegnava due terzi dei seggi alla lista più votata, purché avesse raggiunto almeno il 25% dei consensi. Fu applicata alle elezioni del 1924, segnate dalle violenze fasciste, e contribuì al consolidamento parlamentare del regime. Un contesto storico e politico che non può essere sovrapposto a quello dell’Italia democratica. Ma il principio di fondo, quello di attribuire a chi vince una rappresentanza parlamentare superiore al consenso raccolto nelle urne, sarebbe tornato più volte nella storia nazionale.

Trent’anni dopo, nel 1953, toccò ad Alcide De Gasperi. Il suo governo promosse una legge che avrebbe assegnato il 65% dei seggi della Camera alla coalizione capace di superare il 50% dei voti. L’obiettivo era consolidare la maggioranza centrista, in un Paese attraversato dalla contrapposizione tra comunismo e anticomunismo. Le opposizioni insorsero, ribattezzando il provvedimento “legge truffa”. Alle elezioni del 7 giugno, però, la coalizione governativa si fermò al 49,8%: mancavano circa 57mila voti per far scattare il premio. La legge fu abrogata nel 1954. De Gasperi, rimasto senza una maggioranza sufficiente a sostenere il suo nuovo governo, non ottenne la fiducia. Il meccanismo pensato per rafforzare il centrismo non era servito a salvarlo.

Il Mattarellum e la fine della Prima Repubblica

Per quarant’anni, dopo il fallimento della legge del 1953, l’Italia rimase sostanzialmente fedele al proporzionale. Un sistema che garantiva rappresentanza a molti partiti, lasciando agli accordi parlamentari il compito di costruire le maggioranze. Poi arrivarono Tangentopoli, il crollo della Democrazia Cristiana, la fine della Prima Repubblica. Nel 1993, sull’onda del referendum elettorale, il Parlamento approvò il Mattarellum, dal nome del suo relatore Sergio Mattarella, all’epoca deputato democristiano: il 75% dei seggi assegnato nei collegi uninominali, il restante 25% con il proporzionale. L’Italia si preparava al bipolarismo, convinta che la nuova formula avrebbe favorito coalizioni più solide e governi più duraturi.

Il primo verdetto arrivò nel 1994. A vincere fu Silvio Berlusconi, appena sceso in politica con Forza Italia sulle macerie di Mani Pulite. Il futuro presidente del Consiglio comprese le opportunità del maggioritario e costruì due alleanze territoriali differenti: al Nord con la Lega di Umberto Bossi, al Centro-Sud con Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Due forze difficilmente conciliabili, come il giorno e la notte, tenute insieme dalla prospettiva di conquistare collegi e poltrone. La formula funzionò alle urne, molto meno al governo: nel dicembre dello stesso anno la Lega ritirò il sostegno a Berlusconi, provocando la crisi del suo primo esecutivo. Il maggioritario aveva favorito la vittoria di una coalizione, senza garantirne la tenuta.

E non fu l’unica sorpresa. Con il medesimo Mattarellum, nel 1996 vinse l’Ulivo di Romano Prodi e nel 2001 tornò a vincere Berlusconi, questa volta alla guida della Casa delle Libertà. Tre elezioni, tre risultati diversi, nessuna modifica sostanziale alle regole. Una lezione che torna attuale con lo Stabilicum: incentivare le alleanze non significa renderle politicamente compatibili. E soprattutto, una maggioranza costruita per vincere le elezioni non è necessariamente una maggioranza capace di governare.

Il Porcellum

Nel 2005, a pochi mesi dalle elezioni politiche, il centrodestra decise di archiviare il Mattarellum. Il nuovo sistema, approvato a dicembre, cancellava i collegi uninominali e riportava l’Italia verso il proporzionale, introducendo liste bloccate e premi di maggioranza. Alla Camera il premio garantiva 340 seggi alla coalizione più votata, senza richiedere una percentuale minima di consensi. Al Senato, invece, veniva assegnato su base regionale, con il rischio di produrre maggioranze differenti nei due rami del Parlamento. A firmare la riforma fu il ministro leghista Roberto Calderoli, che pochi mesi dopo, durante una trasmissione televisiva, pronunciò una frase destinata a entrare nella storia politica italiana: “L’ho scritta io, ma è una porcata”. Il politologo Giovanni Sartori trasformò quella definizione nel nome con cui la legge sarebbe stata ricordata: Porcellum.

Il primo banco di prova arrivò nell’aprile 2006. Il centrodestra perse per una manciata di voti contro l’Unione di Romano Prodi, che conquistò alla Camera una maggioranza di seggi assai più ampia del vantaggio ottenuto nelle urne. La legge approvata da Berlusconi aveva dunque premiato il suo avversario. Al Senato, invece, Prodi si ritrovò con numeri risicati, che contribuirono alla fragilità del governo, caduto nel 2008. E proprio nel 2008 Berlusconi tornò a vincere con il Porcellum. Nessuna modifica alla legge, ma una diversa distribuzione del consenso e nuove alleanze. Nel giro di due anni lo stesso sistema aveva accompagnato prima la sconfitta e poi il ritorno al potere del suo principale promotore.

Il conto più pesante arrivò nel 2013. Il centrosinistra conquistò alla Camera il premio di maggioranza con meno del 30% dei voti, senza riuscire a ottenere una maggioranza autonoma al Senato. Nel frattempo, l’ingresso prepotente del Movimento 5 Stelle aveva mandato all’aria gli equilibri del bipolarismo. Il Parlamento risultò diviso e la formazione del governo richiese un’intesa tra avversari. Nel gennaio 2014, con la sentenza numero 1, la Corte costituzionale dichiarò illegittimi il premio di maggioranza privo di una soglia minima e il sistema delle lunghe liste bloccate che impediva agli elettori di scegliere i propri rappresentanti.

Il precedente pesa anche sullo Stabilicum, benché i due meccanismi siano differenti. La nuova legge fissa al 42% la soglia per accedere al premio e ne limita l’entità, rispondendo almeno sul piano formale a una delle principali obiezioni sollevate dalla Consulta contro il Porcellum. Resta aperta la discussione sulla proporzione tra consenso ricevuto e rappresentanza parlamentare ottenuta. E resta soprattutto la lezione politica del 2006: il premio di maggioranza non ha un proprietario. Lo incassa chi arriva primo alle urne, non necessariamente chi lo ha scritto in Parlamento.

Dall’Italicum al Rosatellum: le riforme che non salvarono il Pd

Dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta, toccò al Partito democratico di Matteo Renzi riscrivere le regole. Nel 2015 arrivò l’Italicum, pensato per assegnare 340 seggi alla Camera alla lista capace di raggiungere il 40% dei voti. In caso contrario, era previsto un ballottaggio tra le prime due. Il sistema, destinato alla sola Camera perché la riforma costituzionale avrebbe modificato il ruolo del Senato, non fu mai utilizzato. Nel dicembre 2016 gli italiani bocciarono la riforma costituzionale, Renzi si dimise e pochi mesi dopo la Corte costituzionale dichiarò illegittimo il ballottaggio dell’Italicum. Un’intera architettura istituzionale, costruita per garantire maggioranze più solide, era rimasta sulla carta.

Nel 2017 si ricominciò. Il Parlamento approvò il Rosatellum, dal nome del deputato del Pd Ettore Rosato, con il sostegno di democratici, Forza Italia, Lega e altre forze parlamentari. Circa un terzo dei seggi sarebbe stato assegnato nei collegi uninominali, il resto con il proporzionale. Una formula che incoraggiava le coalizioni e rendeva più difficile conquistare i collegi per chi correva da solo. Il Movimento 5 Stelle, allora contrario alle alleanze elettorali, denunciò apertamente una legge costruita per ostacolarne l’ascesa. Beppe Grillo scese in piazza contro il provvedimento, mentre il governo Gentiloni ricorse più volte alla questione di fiducia per garantirne l’approvazione. Alle elezioni del 4 marzo 2018, tuttavia, i Cinque Stelle conquistarono il 32,7% dei voti alla Camera, diventando il primo partito italiano. Il Pd scese sotto il 19%. Il centrodestra risultò la prima coalizione, ma nessuno disponeva della maggioranza parlamentare necessaria per governare autonomamente. Dopo quasi tre mesi di trattative nacque il primo governo Conte, sostenuto proprio da Movimento 5 Stelle e Lega.

Il Rosatellum aveva dunque penalizzato il Movimento nei collegi uninominali, senza impedirgli di diventare la principale forza politica del Paese. Quattro anni dopo, nel 2022, la stessa legge contribuì a consegnare una larga maggioranza parlamentare al centrodestra, presentatosi unito mentre gli avversari erano divisi. La coalizione guidata da Giorgia Meloni conquistò 237 seggi alla Camera e 115 al Senato. Nessuna modifica alle regole tra le due consultazioni: erano cambiati gli elettori, i partiti e soprattutto le alleanze. Un precedente che pesa anche sullo Stabilicum: le leggi possono incentivare le coalizioni, ma non garantire che restino unite né che ottengano il consenso necessario per vincere.

E ora lo Stabilicum

L’ultimo capitolo porta la firma politica di Giorgia Meloni: lo Stabilicum. Le opposizioni lo hanno già ribattezzato “Melonellum”: via i collegi uninominali del Rosatellum, ritorno al proporzionale, ma con un premio di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere. Il tetto è fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se la soglia non viene raggiunta, il premio non scatta. Restano i capilista bloccati, affiancati dalle preferenze per gli altri candidati, mentre ogni coalizione dovrà indicare preventivamente il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Una legge concepita per favorire maggioranze parlamentari stabili, ma che obbliga i partiti a fare i conti con le proprie divisioni.

Il problema, per il centrodestra, ha un nome e un cognome: Roberto Vannacci. La nascita di Futuro Nazionale ha distrutto gli equilibri della coalizione proprio mentre venivano definite le nuove regole. Una simulazione realizzata da YouTrend per Sky TG24 e diffusa l’8 ottobre mostra quanto possa pesare questa frattura: con Vannacci nella coalizione, il centrodestra otterrebbe, sulla base delle intenzioni di voto rilevate, 223 deputati; con Futuro Nazionale in corsa autonoma, scenderebbe a 139, mentre il cosiddetto campo largo raggiungerebbe quota 221. Sono proiezioni, non risultati elettorali, ma illustrano bene il meccanismo. Pochi punti percentuali, concentrati dalla parte sbagliata della soglia, possono cambiare completamente la distribuzione dei seggi. Dall’altra parte, anche il centrosinistra deve misurarsi con le difficoltà di un’intesa tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, a cominciare dalla scelta del candidato premier.

C’è poi il fronte costituzionale. Proprio oggi, 12 ottobre, le opposizioni hanno presentato l’iniziativa per contestare la riforma. Trenta ricorsi, il cui deposito è previsto per il 26 ottobre, chiamano in causa sei aspetti della legge, dal premio di maggioranza alla selezione degli eletti, fino alle firme richieste per partecipare alla competizione. L’obiettivo è arrivare alla Corte costituzionale prima delle prossime elezioni, attraverso le eventuali questioni di legittimità sollevate dai giudici. Non è un esito scontato, né nei tempi né nel merito.

L’astensionismo è un pericolo democratico