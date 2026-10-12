Ladispoli ospita l’Assemblea regionale UNPLI Lazio: Pro Loco al centro della valorizzazione del territorio

L’assise non si è limitata a un bilancio consuntivo delle attività svolte, ma si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di idee rivolto alle sfide della contemporaneità

Ladispoli, 12 ottobre 2026 – Ladispoli si conferma snodo strategico per l’associazionismo e la promozione territoriale del litorale romano. Presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo”, la città ha ospitato l’Assemblea Regionale dell’UNPLI Lazio (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), un appuntamento cruciale che ha chiamato a raccolta Presidenti, delegati, dirigenti e volontari provenienti dall’intero territorio regionale. A guidare i lavori è stato il presidente regionale Claudio Nardocci, in un confronto mirato a tracciare le linee guida strategiche per il futuro del movimento prolochistico laziale.

L’assise non si è limitata a un bilancio consuntivo delle attività svolte, ma si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di idee rivolto alle sfide della contemporaneità. In un’epoca segnata dalla frammentazione sociale e dai veloci mutamenti economici, il ruolo delle Pro Loco sta evolvendo: da tradizionali motori di feste di paese ed eventi folcloristici a veri e propri presidi di cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e coesione sociale.

UNPLI Lazio, il nuovo ruolo delle Pro Loco tra inclusione e solidarietà

Al centro del dibattito è emersa una visione rinnovata della missione associativa. L’UNPLI Lazio ha inteso sottolineare come la valorizzazione del patrimonio tangibile e intangibile non possa prescindere da una profonda attenzione alla dimensione umana. È la cosiddetta “politica della gentilezza” e dell’inclusione: un approccio che individua nella cura del prossimo, nell’ascolto e nella solidarietà i pilastri per costruire comunità più coese ed elastiche di fronte alle difficoltà sociali.

Le Pro Loco continuano a rappresentare l’ossatura della memoria collettiva dei piccoli e grandi centri della regione, ma la nuova scommessa risiede nella capacità di attrarre un turismo esperienziale e consapevole. I volontari, spesso attori silenziosi ma indispensabili dell’animazione territoriale, diventano così i primi ambasciatori di una cultura dell’ospitalità autentica, capace di trasformare la visita di un borgo o di una città costiera in un incontro d’identità e valori.

Ladispoli e il litorale romano al centro della promozione territoriale

La scelta di Ladispoli come sede per l’assemblea regionale evidenzia la centralità strategica del litorale nord di Roma nel panorama culturale ed economico della regione. L’incontro ha ribadito la necessità improrogabile di superare i campanilismi locali a favore di una logica di rete. Solo attraverso una stretta sinergia tra le singole Pro Loco, gli enti locali e le realtà associative del Terzo Settore sarà possibile pianificare strategie di promozione ad ampio raggio e intercettare nuove risorse operative.