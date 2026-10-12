Ladispoli, si dimette il vicesindaco Renzo Marchetti: Fratelli d’Italia ritira le deleghe dalla giunta

Ladispoli, 12 settembre 2026 – Renzo Marchetti si è dimesso da vicesindaco di Ladispoli. La decisione, definita irrevocabile dallo stesso esponente di Fratelli d’Italia, arriva dopo il ritiro della delegazione del partito dalla Giunta guidata dal sindaco Alessandro Grando. A provocare la rottura è stato il passaggio di quattro consiglieri comunali e un assessore a Futuro Nazionale, una scelta che, secondo Marchetti, sarebbe maturata senza un confronto con tutte le forze della maggioranza.

L’ormai ex vicesindaco ha affidato a una lunga nota le ragioni della propria decisione, confermando di aver protocollato le dimissioni e contestando apertamente le modalità con cui sono cambiati gli equilibri politici della coalizione.

Ladispoli, perché si è dimesso il vicesindaco Renzo Marchetti

La frattura politica si era aperta la scorsa settimana, quando Fratelli d’Italia aveva annunciato il ritiro della propria delegazione dalla Giunta comunale, chiedendo chiarimenti sul nuovo assetto della maggioranza. Ora arriva il passo indietro di Marchetti, che rivendica una scelta legata alla coerenza con gli impegni assunti davanti agli elettori. “La scelta delle dimissioni per il mio mandato da vicesindaco nella città che amo, dove sono nato e cresciuto, e per la quale ho investito e continuerò ad investire tempo prezioso per comprendere come migliorarla ed evolverla, e proiettarla in un futuro più sostenibile e di qualità, è stata dettata da un passaggio, a mio avviso, poco trasparente e mai condiviso con tutta la maggioranza“.

Il riferimento è al passaggio di quattro consiglieri comunali e di un assessore a Futuro Nazionale, che ha modificato la composizione politica della coalizione. Marchetti contesta soprattutto la mancanza di un confronto preventivo tra le forze che sostengono l’Amministrazione. “Le ragioni esposte in maniera semplice e non sulla scia di un linguaggio ‘politichese’ nascono dalla mancanza di condivisione del passaggio politico di quattro consiglieri comunali e di un assessore a Futuro Nazionale, passaggio effettuato sotto banco e non alla luce del sole di una maggioranza che dovrebbe mantenersi solida ed unita e che invece ha puntato, con ragioni ancora poco chiare, ad una modifica sostanziale degli equilibri della coalizione uscita dalle urne”.

Lo scontro nella maggioranza di Grando

Nella sua dichiarazione, l’ex vicesindaco insiste sul tema della trasparenza politica e sulla necessità di condividere le decisioni che incidono sugli equilibri della maggioranza. “La mia, dunque, è stata una reazione logica di fronte ad un cambio repentino di rotta di una parte di questa amministrazione, senza un concreto confronto con tutta la coalizione. Curioso caso quello di una maggioranza che si chiama tale ma agisce al proprio interno come se ci fossero fazioni opposte”.

Marchetti critica inoltre il modo in cui è stata gestita la vicenda, sostenendo che le decisioni politiche debbano essere accompagnate dal confronto anche quando emergono posizioni differenti. “In un confronto sano bisogna essere capaci di accettare anche i pareri contrastanti. Prendo atto che questo non si rispecchia nel modus operandi dell’amministrazione uscente”. L’esponente di Fratelli d’Italia respinge anche i dubbi circolati sull’effettiva formalizzazione del suo passo indietro, precisando che le dimissioni sono state protocollate, come precedentemente annunciato.

Marchetti: “Dimissioni irrevocabili”

Nella parte conclusiva della nota, Marchetti chiarisce che la decisione non sarà ritirata. “La decisione di dimissioni irrevocabili, dunque, è maturata a seguito di una riflessione attenta e consapevole, assunta con senso di responsabilità, coerenza e nel rispetto della comunità che ho avuto l’onore di rappresentare”.

L’ex vicesindaco rivolge quindi un ringraziamento agli uffici comunali e a quanti hanno collaborato con lui durante il mandato. “Desidero ringraziare gli uffici dell’amministrazione e tutti coloro che, nel corso del mio mandato, hanno collaborato con me, condividendo impegno, lavoro e obiettivi nell’interesse della nostra città. Ringrazio, soprattutto, i cittadini di Ladispoli, ai quali ho cercato di dedicare il massimo impegno, nella convinzione che il servizio pubblico debba essere sempre guidato nel senso del dovere, della trasparenza e dal rispetto delle persone”.

La replica di Grando: “Tre contraddizioni nella scelta di Fratelli d’Italia”

La risposta del sindaco Alessandro Grando arriva attraverso una lunga nota pubblicata sui social, nella quale il primo cittadino contesta le motivazioni delle dimissioni e ricostruisce i passaggi che hanno portato alla rottura con Fratelli d’Italia. “Il mandato si rispetta, gli impegni si portano a termine”, esordisce Grando, che individua tre contraddizioni nella posizione assunta dal partito e dall’ex vicesindaco. “Prima viene annunciato il ritiro dalla giunta, poi vengono chiesti chiarimenti. Prima contraddizione. Convoco una riunione di maggioranza per aprire il confronto richiesto e, prima che si svolga, arrivano le dimissioni irrevocabili del vicesindaco. Seconda contraddizione. La decisione era dunque già presa”.

La terza contestazione riguarda il presunto cambiamento degli equilibri politici della coalizione, che Grando respinge: “Si contestano nuovi equilibri e un presunto cambio di rotta senza indicare cosa sia cambiato concretamente. Le persone sono le stesse, il programma non è mai cambiato e non è stato nemmeno costituito un nuovo gruppo consiliare. Terza contraddizione”.

Oltre 20 milioni di opere pubbliche, i progetti rivendicati dal sindaco

Nella sua replica, Grando richiama gli interventi che l’Amministrazione sta portando avanti, sottolineando come la crisi politica arrivi in una fase particolarmente importante per la realizzazione dei progetti cittadini. Il sindaco parla di oltre 20 milioni di euro di opere pubbliche, tra cui più di 9 milioni per la difesa della costa e oltre 4 milioni per il rifacimento di strade e marciapiedi, con l’avvio dei lavori previsto dal 18 ottobre. Tra gli altri investimenti elencati figurano 3 milioni di euro per il secondo palazzetto dello sport, un milione per la riqualificazione del lungomare, un altro milione per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, 700mila euro per la nuova pista di atletica e 250mila euro per il recupero del parco del Sacro Cuore.

Grando ricorda inoltre il nuovo plesso scolastico in via dei Narcisi, l’edificio destinato al Dopo di Noi, quello per i servizi sociali e ulteriori interventi di riqualificazione su scuole e immobili comunali. A questi progetti si aggiungono le procedure per la costituzione del Consorzio Olmetto Monteroni e il lavoro avviato per il Consorzio Sociale con Cerveteri. Per il sindaco, si tratta di interventi che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e sui quali tutte le componenti della maggioranza hanno assunto impegni durante il mandato amministrativo.

Lo scontro sulle prossime elezioni: “Ladispoli non può diventare terreno di manovre elettorali”

La replica di Grando si concentra infine sulle ragioni politiche della rottura. Secondo il sindaco, le dimissioni di Marchetti sarebbero l’ultimo passaggio di un percorso già avviato da Fratelli d’Italia, caratterizzato da precedenti prese di posizione pubbliche in contrasto con la maggioranza. “Questa rottura appare invece l’epilogo di un percorso già intrapreso, con prese di posizione pubbliche in contrasto con la maggioranza e il confronto programmatico sulle prossime elezioni, promosso già a febbraio da Fratelli d’Italia, senza coinvolgere le liste civiche della coalizione né il sindaco uscente”.

Grando prende quindi atto delle dimissioni del vicesindaco, ma richiama le responsabilità politiche di chi ha deciso di lasciare la Giunta. “Prendo atto delle dimissioni del vicesindaco, limitandomi per ora ad evidenziare le contraddizioni di questa scelta. Però, chi sceglie di abbandonare ora, nella fase cruciale di tanti progetti attesi dai cittadini, se ne assume la responsabilità di fronte alla città“.