Latina, torna il Festival Internazionale del Circo: esibizioni con cani, cavalli e animali esotici

Il sindaco Celentano: “Sono sincera, non ero una grande amante del circo, ma da quando ho conosciuto il Festival ho completamente cambiato idea”

Latina, 12 ottobre 2026 – Artisti provenienti da 14 Paesi, 23 numeri in competizione e sette spettacoli distribuiti in cinque giorni. Torna il Festival Internazionale del Circo d’Italia, che celebra la sua 27ª edizione portando a Latina acrobati, trapezisti, giocolieri e protagonisti della scena circense mondiale. La manifestazione è stata presentata ufficialmente nella Cittadella del Circo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

A illustrare il programma è stato Fabio Montico, presidente dell’Associazione Culturale “Giulio Montico” e direttore artistico del Festival, affiancato dalla sindaca di Latina Matilde Celentano, dall’assessore regionale Alessandro Calvi e dal presidente della Provincia Federico Carnevale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili, l’imprenditore Rino Polverino e l’artista Clelia La Gioia.

Festival Internazionale del Circo di Latina, 23 numeri da 14 Paesi

Il cuore della manifestazione sarà la competizione internazionale, con 23 numeri circensi realizzati da artisti provenienti da Brasile, Canada, Cina, Colombia, Francia, Israele, Italia, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Ucraina, Ungheria e Stati Uniti.

Il programma attraverserà numerose discipline: acrobatica, magia, giocoleria, trapezio, cinghie aeree, verticali, filo alto, trampolino, bascule, giochi icariani e sospensione capillare. Sono previste anche esibizioni con cani, cavalli e animali esotici.

Complessivamente saranno proposti sette spettacoli nell’arco di cinque giorni, suddivisi in due programmi, A e B, differenti per contenuti e artisti.

A condurre gli spettacoli sarà Andrea Giachi, mentre la direzione di pista sarà affidata a Ruby Merzari, affiancata da Fabrizio e Matteo Montico.

Ospite speciale della 27ª edizione sarà Jimmy Folco, clown italiano con oltre cinquant’anni di carriera nel mondo circense.

Tre giurie per scegliere i vincitori, anche il pubblico potrà votare

Gli artisti in gara saranno valutati da tre giurie differenti.

La Giuria Tecnica Internazionale sarà composta da 23 professionisti del mondo del circo e delle agenzie di produzione, provenienti da 18 Paesi. Accanto a questa opererà la Giuria della Critica, formata da giornalisti e fotografi specializzati.

Un ruolo sarà riservato anche agli spettatori, che potranno esprimere la propria preferenza attraverso una Giuria Popolare, votando direttamente dal cellulare mediante un codice QR disponibile durante gli spettacoli.

All’artista che otterrà il maggior numero di preferenze nella votazione popolare sarà assegnato un premio speciale di 1.000 euro, messo a disposizione da Cirque Tickets.

Ad accompagnare le esibizioni sarà inoltre un’orchestra dal vivo diretta dal maestro Fabiano Giovannelli, con musicisti impegnati tra sax, tromba, trombone, pianoforte, tastiere, basso elettrico e chitarra. Gli arrangiamenti saranno curati da Guido Naus.

Festival del Circo di Latina, gli eventi dal 15 al 19 ottobre

Accanto alla competizione internazionale, la manifestazione proporrà appuntamenti culturali, espositivi e sportivi.

Dal 15 al 19 ottobre, la Cittadella del Circo ospiterà la quindicesima edizione di Circus Expo, spazio espositivo dedicato alla cultura circense e allo spettacolo dal vivo, curato da Lucia Orlacchio.

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nel foyer del grande chapiteau, si svolgerà la tredicesima edizione del Caffè letterario a tema circense, a ingresso libero.

Durante l’incontro, Alessandra Litta Modignani presenterà il film Il Circo della Memoria, mentre Roberto Fazzini parlerà del libro La Strada Verso la Meraviglia.

Spazio anche all’editoria specializzata, con Marco Coluzzi de “La Mia Libreria”, e al progetto FAI A metà strada: cibo, souvenir e spettacoli il giorno del circo, presentato da Giovanna Coluzzi. Silvio Sangiorgi proporrà invece un nuovo libro d’arte e poesia ispirato al circo nomade.

Domenica 18 ottobre, alle ore 10.30, la pista ospiterà la tradizionale Messa internazionale, con la partecipazione di don Sergio Pellini, don Matteo Sassano e padre Bernard, rappresentante delle organizzazioni cristiane impegnate nella pastorale dei circensi e dei lunaparchisti.

Al termine della celebrazione è prevista una preghiera di ringraziamento accompagnata dall’esibizione di alcuni artisti del Festival.

Lunedì 19 ottobre, alle ore 10, il Centro Sport Amico ospiterà il quarto Torneo “Festival del Circo di Latina”, organizzato dal Comitato Tornei di Calcio Circhi Italiani. In palio la Fair Play Challenge Cup, trofeo istituito dal SIAC Europa.

Celentano: “Una manifestazione di livello mondiale”

Nel corso della presentazione, la sindaca Matilde Celentano ha sottolineato il valore culturale della manifestazione per la città.

“Sono sincera, non ero una grande amante del circo, ma da quando ho conosciuto il Festival Internazionale di Latina ho completamente cambiato idea: è una manifestazione di livello mondiale, con artisti straordinari che portano in città talento, cultura e storie da tutto il mondo”.

La prima cittadina ha inoltre confermato il sostegno dell’Amministrazione comunale alla manifestazione.

“Come amministrazione, saremo al fianco della famiglia Montico per sostenere una realtà che arricchisce Latina, dà vitalità al territorio e rappresenta un patrimonio culturale da custodire e far crescere”.

Anche l’assessore regionale Alessandro Calvi ha espresso apprezzamento per il lavoro degli organizzatori, evidenziando la capacità del Festival di rinnovare ogni anno la propria proposta artistica.

“Un esempio di passione imprenditoriale e profondo legame con il territorio, che dà lustro a Latina e dimostra quanto sia importante investire nella cultura e nello spettacolo”.

Il presidente della Provincia, Federico Carnevale, ha invece richiamato l’attenzione sul coinvolgimento dei giovani e sull’importanza di valorizzare il Festival come esperienza culturale.

Fabio Montico: “Ogni edizione si arricchisce di nuovi dettagli e sorprese”

A chiudere la presentazione è stato il direttore artistico Fabio Montico, che ha ringraziato istituzioni, sponsor, artisti e collaboratori impegnati nell’organizzazione.

“Ringrazio le istituzioni, gli sponsor e tutti i partner che continuano a credere nel Festival e a sostenerlo, contribuendo a portare Latina nel mondo. Ogni edizione si arricchisce di nuovi dettagli e sorprese, con l’obiettivo di regalare al pubblico spettacoli unici e indimenticabili”.

La manifestazione è prodotta dall’Associazione Culturale “Giulio Montico”, con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, della Provincia e del Comune di Latina e dell’AGIS.