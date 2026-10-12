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Legge elettorale, l’opposizione ricorre alla Consulta: cinque i nodi contestati
I ricorsi dell’opposizione contro la nuova legge elettorale italiana contestano cinque aspetti. I tempi attesi per la pronuncia della Corte Costituzionale.
I partiti di opposizione hanno presentato i ricorsi contro la nuova legge elettorale alla Corte Costituzionale. La norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre, entrerà in vigore il 24 ottobre. L’obiettivo dei promotori è ottenere una pronuncia della Consulta prima di eventuali elezioni.
I cinque punti contestati
Nella sala stampa della Camera, l’avvocato Pietro Adami e i costituzionalisti Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, della “Rete per un voto libero e uguale”, hanno illustrato i testi dei ricorsi. Le contestazioni sono state predisposte nei 29 distretti di Corte d’appello, con l’obiettivo di sottoporre le questioni ai giudici.
I ricorsi si concentrano su cinque aspetti: l’introduzione solo parziale delle preferenze; il numero di firme richiesto per presentare le liste, ritenuto troppo elevato; le norme sulla parità di genere; il meccanismo per l’attribuzione del premio di maggioranza; e la ridefinizione delle circoscrizioni Estero, con un unico collegio al Senato denominato “Mondo”.
Un ulteriore punto di contrasto riguarda l’indicazione obbligatoria, nel programma elettorale, del candidato premier. Secondo chi critica la norma, questa previsione introdurrebbe indirettamente il premierato. La riforma mantiene formalmente il potere del presidente della Repubblica di nominare il presidente del Consiglio, ma le opposizioni sostengono che ne limiterebbe i margini di manovra.
La valutazione di Stefano Ceccanti
Il costituzionalista Stefano Ceccanti ritiene che molte critiche abbiano natura politica e difficilmente possano portare a una pronuncia favorevole della Corte. Secondo il professore, l’assenza di ballottaggio, nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 42% dei voti validi, potrebbe provocare uno stallo politico, ma questo non necessariamente pone un problema di costituzionalità.
Ceccanti considera invece potenzialmente incostituzionali soprattutto il numero di firme richiesto e le norme sulla parità di genere. Sul premio di maggioranza ricorda che la Consulta aveva già ritenuto legittima, in una sentenza sulla legge del 2015, una soglia del 40%. Per questo, a suo giudizio, la soglia del 42% prevista dalla nuova legge sarebbe già compatibile con quel precedente.
I tempi della pronuncia
I ricorsi saranno depositati il 24 ottobre, quando la legge entrerà in vigore. In caso di procedimento semplificato, la prima udienza davanti ai tribunali potrebbe essere fissata dopo circa 40 giorni. L’iter complessivo è stimato in circa tre mesi.
I promotori puntano quindi a una pronuncia della Consulta tra gennaio e febbraio 2027, anche in vista di eventuali elezioni anticipate in primavera. Se la legislatura arrivasse alla scadenza naturale del 13 ottobre 2027, la Corte avrebbe invece più tempo per esprimersi.