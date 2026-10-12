Legge elettorale, l’opposizione ricorre alla Consulta: cinque i nodi contestati

I partiti di opposizione hanno presentato i ricorsi contro la nuova legge elettorale alla Corte Costituzionale . La norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre , entrerà in vigore il 24 ottobre . L’obiettivo dei promotori è ottenere una pronuncia della Consulta prima di eventuali elezioni.

Nella sala stampa della Camera, l’avvocato Pietro Adami e i costituzionalisti Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, della “Rete per un voto libero e uguale”, hanno illustrato i testi dei ricorsi. Le contestazioni sono state predisposte nei 29 distretti di Corte d’appello, con l’obiettivo di sottoporre le questioni ai giudici.