Metromare, uomo semina il panico alla stazione Colombo: minacce e comportamenti aggressivi

Dopo il primo intervento di una guardia giurata, è stato nuovamente individuato e identificato con l’intervento delle forze dell’ordine

Roma, 12 ottobre 2026 – Momenti di tensione alla stazione Cristoforo Colombo della Metromare, dove un uomo ha manifestato comportamenti aggressivi e minacciosi nei pressi del bar dello scalo ferroviario. L’episodio, avvenuto sabato 10 ottobre, ha richiesto l’intervento di una guardia giurata di Astral, che ha allontanato l’individuo e richiesto l’intervento dei Carabinieri. Questa mattina, lunedì 12 ottobre, l’uomo è stato nuovamente individuato nei pressi della stazione e identificato dalle forze dell’ordine con il supporto del personale di vigilanza.

A ricostruire l’accaduto è Astral Spa, che ha comunicato il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro all’interno dello scalo della linea Roma-Lido, sottolineando la collaborazione tra gli addetti alla vigilanza e le forze dell’ordine.

Metromare, uomo aggressivo davanti al bar della stazione Colombo

Il primo intervento risale a sabato 10 ottobre, quando una guardia particolare giurata in servizio presso la stazione Cristoforo Colombo è intervenuta dopo aver udito delle urla e ricevuto segnalazioni relative a un uomo che stava manifestando atteggiamenti aggressivi e minacciosi all’ingresso del bar.

Il vigilante ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad allontanare l’individuo, richiedendo contemporaneamente l’intervento dei Carabinieri.

La situazione ha avuto un nuovo sviluppo nella mattinata di lunedì 12 ottobre. Intorno alle 10, l’uomo è stato nuovamente individuato nelle vicinanze della stazione. La guardia giurata di Astral ha quindi prestato assistenza alla pattuglia delle forze dell’ordine, contribuendo alle operazioni che hanno portato al fermo e all’identificazione dell’individuo all’interno di una struttura adiacente allo scalo.

Secondo quanto riferito dall’azienda, il personale di vigilanza ha collaborato durante tutte le fasi dell’intervento per garantire la sicurezza all’interno della stazione e consentire il regolare svolgimento delle operazioni.

Astral: “Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine”

Sull’accaduto è intervenuto Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral Spa, che ha espresso apprezzamento per l’operato del personale di vigilanza.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto e per la professionalità dimostrata dal personale di vigilanza. La sinergia costante con le Forze dell’Ordine rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori, dei lavoratori e delle attività commerciali presenti nelle nostre stazioni”.

Simeone ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza degli addetti alla sicurezza nelle stazioni della Metromare, anche per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

“L’episodio di oggi dimostra come la presenza capillare e l’attenzione della nostra Guardia giurata siano uno strumento efficace per prevenire situazioni di pericolo e ripristinare tempestivamente la legalità e la tranquillità nei luoghi della mobilità pubblica. L’Azienda è costantemente impegnata in un percorso di potenziamento del personale operativo nelle stazioni”.