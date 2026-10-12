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Missili balistici nel Mar del Giappone, Seul convoca una riunione d’emergenza
La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici nel Mar del Giappone, secondo Seul. Convocata una riunione d’emergenza sulla preparazione militare sudcoreana.
La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici nel Mar del Giappone, secondo quanto riferito da Seul. Dopo il lancio, l’Ufficio per la sicurezza nazionale sudcoreano ha convocato una riunione d’emergenza.
Il lancio dei missili di Pyongyang
Il lancio dei missili balistici è stato attribuito a Pyongyang e ha interessato il Mar del Giappone. La fonte, che cita Seul, non riporta il numero esatto dei vettori né ulteriori dettagli sulle loro caratteristiche.
La riunione d’emergenza a Seul
L’Ufficio per la sicurezza nazionale della Corea del Sud ha convocato una riunione d’emergenza dopo il lancio dei missili di Pyongyang. L’incontro serve a valutare la preparazione militare del Paese in caso di emergenza bellica.
La fonte non indica le decisioni adottate durante la riunione né eventuali misure operative successive. Non sono inoltre riportate dichiarazioni della Corea del Nord sull’accaduto.
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