Missili balistici nel Mar del Giappone, Seul convoca una riunione d’emergenza

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici nel Mar del Giappone , secondo quanto riferito da Seul . Dopo il lancio, l’ Ufficio per la sicurezza nazionale sudcoreano ha convocato una riunione d’emergenza.

Il lancio dei missili balistici è stato attribuito a Pyongyang e ha interessato il Mar del Giappone. La fonte, che cita Seul, non riporta il numero esatto dei vettori né ulteriori dettagli sulle loro caratteristiche.