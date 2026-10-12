Mps, il cda straordinario valuta il rilancio dell’Opas di Intesa Sanpaolo

È atteso per domani il consiglio di amministrazione straordinario di Mps, chiamato a fare il punto sul rilancio dell’Opas di Intesa Sanpaolo e sull’informativa in vista dell’assemblea del 29 ottobre. Tra i nodi della riunione ci sono le possibili contromosse dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio.

Le possibili contromosse di Lovaglio

Il consiglio dovrà valutare se esistano ancora margini per contrastare l’offerta e difendere il piano alternativo messo a punto per il Monte dei Paschi. Secondo Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance presso Sda Bocconi, Lovaglio avrebbe ancora qualche margine sul piano tattico, mentre gli spazi per un’alternativa strategica sarebbero molto limitati in assenza di un cavaliere bianco o di un input politico straordinario.

Per l’esperto, il cda potrebbe concentrarsi sulla rimodulazione delle proposte o sul rinvio delle decisioni assembleari. Il piano promosso da Lovaglio prevede la doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali, oltre a un dividendo straordinario da 4 miliardi di euro. Per l’approvazione è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli.

Azionisti e proxy advisor

Il quadro assembleare è condizionato dalle posizioni già espresse da alcuni soci rilevanti. Delfin, titolare del 17,6% di Mps, Caltagirone, con circa il 13,5%, ed Edizione, con l’1,45%, hanno manifestato la volontà di aderire all’offerta di Intesa Sanpaolo. Nel complesso, le partecipazioni dei tre soci superano un terzo del capitale e potrebbero pesare sugli equilibri assembleari.

Per l’inizio della settimana, probabilmente già domani, è atteso anche il parere dei proxy advisor in vista dell’assemblea del 29 ottobre. Le indicazioni dei consulenti di voto saranno rilevanti per capire come potrebbero orientarsi i fondi internazionali. Calcaterra osserva che, pur nella loro autonomia di giudizio, i proxy advisor terranno conto anche delle posizioni di azionisti di peso come Delfin e Caltagirone, perché incidono sulla fattibilità delle operazioni e sugli equilibri assembleari.