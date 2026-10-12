Papa Leone XIV verso il ricovero al Gemelli: il messaggio dei medici cattolici

Sull’imminente ricovero del Santo Padre interviene il Presidente Nazionale dell’AMCI, Prof. Stefano Ojetti , a nome di tutta la comunità dei medici cattolici italiani: “Accogliamo l’annuncio del Santo Padre con profonda commozione, ma anche con la serena consapevolezza che la diagnosi precoce di questo nodulo circoscritto, individuato in una fase iniziale, permetterà all’équipe medica del Policlinico Gemelli di intervenire con la massima efficacia. A Papa Leone va l’abbraccio caloroso e colmo di affetto di tutti i medici e professionisti della salute dell’AMCI”.

“Nell’imminente ricovero in ospedale, assicuriamo al Papa la nostra costante vicinanza spirituale e il ricordo nelle nostre preghiere quotidiane, affinché il Signore sostenga la Sua salute e Le permetta un pronto e completo recupero per continuare a guidare la Chiesa con il Suo illuminato magistero. Rivolgiamo altresì un pensiero di stima e sostegno ai colleghi e a tutto il personale sanitario del Gemelli che si prenderanno cura di Lui con dedizione ed eccellenza professionale. L’Associazione invita tutti i propri iscritti e le sezioni territoriali a unire le proprie intenzioni di preghiera per la salute del Santo Padre in questo delicato momento di degenza”.