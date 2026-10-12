Perturbazione atlantica sull’Italia: temporali forti e temperature in calo fino a venerdì

Perturbazione atlantica sull’Italia: rovesci e temporali giovedì 8 ottobre, instabilità venerdì 9 e miglioramento al Centro-Nord sabato 10.

Una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia giovedì 8 ottobre, portando rovesci e temporali anche forti. Le temperature caleranno al Nord e al Centro, mentre saranno in aumento al Sud. L’instabilità proseguirà venerdì 9, mentre sabato 10 è atteso un miglioramento al Centro-Nord, con fenomeni ancora presenti soprattutto al Sud.

Giovedì 8 ottobre, temporali e temperature in calo

Al Nord il tempo sarà instabile, con rovesci e temporali anche forti, in particolare sul levante ligure. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire dai settori più occidentali. Le temperature massime tra 15 e 20°C.

Al Centro sono previsti rovesci e temporali intermittenti, localmente anche sotto forma di nubifragi sulle regioni tirreniche. Le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 20 e 24°C.

Al Sud l’instabilità interesserà soprattutto Sardegna e Campania, con piogge e temporali. Sulle altre aree prevarrà una variabilità senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con massime tra 25 e 30°C.

Venerdì 9, instabilità residua

La giornata di venerdì vedrà ancora fenomeni al Nord, soprattutto tra Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto, in graduale esaurimento da nord. Le massime tra 14 e 19°C.

Al Centro migliorerà sulle regioni tirreniche, ma resteranno piogge e rovesci intermittenti sulle aree interne e lungo l’Adriatico. Al Sud l’instabilità sarà più marcata sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge e temporali. Le massime tra 20 e 25°C.

Sabato 10, migliora il Centro-Nord

Sabato la nuvolosità residua al Nord sarà in dissipazione dal pomeriggio, senza fenomeni. Il Centro sarà più soleggiato sulle regioni tirreniche, mentre sulle zone interne e adriatiche potranno verificarsi ancora fenomeni residui.

Al Sud resterà instabile sulle aree peninsulari e in Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Le temperature saranno in calo, con massime tra 18 e 23°C, mentre al Centro-Nord il quadro tenderà gradualmente a migliorare.